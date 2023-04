Σκαρφάλωσε σε στέγη σπιτιού για να μην συλληφθεί από την αστυνομία 

Σε φωτογραφία αποτυπώθηκε η στιγμή που ένας άνδρας, ο οποίος επιχειρούσε να το σκάσει από την αστυνομία, κρύφτηκε σε σκεπή ακριβώς πάνω απ΄το κεφάλι ενός ενστόλου.

Σε φωτογραφία αποτυπώθηκε η στιγμή που ένας άνδρας, ο οποίος επιχειρούσε να το σκάσει από την αστυνομία, κρύφτηκε σε σκεπή ακριβώς πάνω απο το κεφάλι ενός ενστόλου.

Ο 32χρονος Etmond Lika ήταν μπλεγμένος σε υπόθεση καλλιέργειας κάνναβης σε σπίτι στο Λίβερπουλ και σκαρφάλωσε στη σκεπή, ώστε να γλιτώσει της σύλληψης. Ένας αστυνομικός άνοιξε το παράθυρο για να ελέγξει το σημείο, με τον 32χρονο να βρίσκεται ακριβώς από πάνω του, ισορροπώντας στο παράθυρο.

Man hides from police on roof https://t.co/jZWGTcygQc

Τελικώς εντοπίστηκε και συνελήφθη. Εμφανίστηκε ενώπιον δικαστηρίου την Τρίτη και δήλωσε ένοχος στις κατηγορίες που τον βάρυναν. Όπως αποδείχθηκε ο αλβανικής καταγωγής κατηγορούμενος, είχε διασχίσει τη Μάγχη με μια μικρή βάρκα πέρυσι και λάμβανε 100 λίρες την ημέρα για να μένει στο σπίτι, όπου βρέθηκαν τουλάχιστον 200 δενδρύλλια κάνναβης.

Η επεισοδιακή του σύλληψη είχε γίνει τον περασμένο Φεβρουάριο, αλλά χθες καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης δύο ετών και τεσσάρων μηνών.

Man hid from police on roof after cannabis farm found in home



Full report: https://t.co/O1DlSjMMTF pic.twitter.com/RY8j5MTAN2