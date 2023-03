Ανοιξιάτικες εκπτώσεις έως 75% σε παιχνίδια PS4 και PS5

Η Sony προσφέρει πολλά παιχνίδια για όσους ενδιαφέρονται να εμπλουτίσουν τη γκάμα τους.

Η Sony και το PlayStation συνεχίζουν τις προωθητικές ενέργειες και τις προσφορές για τους κατόχους PS4 και PS5.

Έτσι, ανακοίνωσαν τις νέες ανοιξιάτικες εκπτώσεις τους που φέρνουν μειωμένες τιμές έως και κατά 75% σε δημοφιλείς τίτλους, όπως τα Dead Space, Destiny 2: Lightfall και The Last of Us.

Οι προσφορές αυτές ξεκίνησαν από τις 29 Μαρτίου και θα «τρέξουν» έως και τις 12 Απριλίου και καλύπτουν όλες τις κατηγορίες τίτλων και όλα τα γούστα.

Μπορείτε να τις βρείτε είτε μέσα από το εικονίδιο του PlayStation Store στην κονσόλα σας, είτε μέσω του επίσημου ηλεκτρονικού καταστήματος του PlayStation από τον browser του υπολογιστή σας, εδώ. Με μια πρώτη ματιά ξεχωρίσαμε τις παρακάτω προσφορές.

Dead Space Digital Deluxe Edition: €71,99

Destiny 2 Lightfall: €33,49

FIFA 23 PS4: €20,99

FIFA 23 PS5: €31,99

Gotham Knights: €29,99

Grand Theft Auto V: €19,99

Horizon Forbidden West: €39,89

Marvel’s Spider-Man Miles Morales: €29,99

NBA 2K23 PS4: €17,39

NBA 2K23 PS5: €40,19

Need for Speed Unbound: €39,99

The Last of Us Part 1 PS5: €59,99