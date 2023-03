Τουλάχιστον 39 νεκροί από φωτιά σε κέντρο μεταναστών στο Μεξικό (vid)

Τουλάχιστον 39 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και δεκάδες τραυματίστηκαν μετά από πυρκαγιά που ξέσπασε σε κέντρο κράτησης μεταναστών στο Μεξικό.

Τουλάχιστον 39 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και δεκάδες τραυματίστηκαν μετά από πυρκαγιά που ξέσπασε σε κέντρο κράτησης μεταναστών στο Ciudad Juárez, μια μεξικανική πόλη στα σύνορα με τις ΗΠΑ.

Εκτιμάται ότι άλλα 40 άτομα μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία της περιοχής για νοσηλεία. Ο μεξικανικός Τύπος ανέφερε σχετικά ότι ένας μεγάλος αριθμός από τα θύματα ήταν μετανάστες από τη Βενεζουέλα. Εκατομμύρια άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τη χώρα τα τελευταία χρόνια αναζητώντας μια καλύτερη ζωή.

