Βίντεο ντοκουμέντο από τη σύγκρουση λεωφορείου πάνω σε γέφυρα στη Σαουδική Αραβία (vid)

Τουλάχιστον 20 άνθρωποι σκοτώθηκαν την Δευτέρα (25/3) στη Σαουδική Αραβία όταν ένα λεωφορείο, που μετέφερε προσκυνητές στη Μέκκα, χτύπησε σε μια γέφυρα, ανετράπη και πήρε φωτιά, σύμφωνα με τα ΜΜΕ της χώρας.

Άλλοι 29 άνθρωποι τραυματίστηκαν στη συντριβή. Τα θύματα ήταν «διαφόρων εθνικοτήτων», κατά την ίδια πηγή, που δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες.

