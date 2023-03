Πρόγραμμα καναλιών COSMOTE SPORT

Παρακάτω δείτε το πρόγραμμα με τους αγώνες που δε θέλετε να χάσετε.

Μάρτιος

Παρασκευή 24.03.23

01.00 NBA TV LIVE COSMOTE SPORT7HD

01.30 Brooklyn Nets-Cleveland Cavaliers, NBA Regular Season LIVE COSMOTE SPORT4HD

10.55 Moto3 Grande Premio Tissot de Portugal, 1ες Ελεύθερες Δοκιμές LIVE COSMOTE SPORT5HD

11.45 Moto2 Grande Premio Tissot de Portugal, 1ες Ελεύθερες Δοκιμές LIVE COSMOTE SPORT5HD

12.40 MotoGP Grande Premio Tissot de Portugal, 1ες Ελεύθερες Δοκιμές LIVE COSMOTE SPORT5HD

15.10 Moto3 Grande Premio Tissot de Portugal, 2ες Ελεύθερες Δοκιμές LIVE COSMOTE SPORT5HD

16.00 Moto2 Grande Premio Tissot de Portugal, 2ες Ελεύθερες Δοκιμές LIVE COSMOTE SPORT5HD

16.55 MotoGP Grande Premio Tissot de Portugal, 2ες Ελεύθερες Δοκιμές LIVE COSMOTE SPORT5HD

17.00 ATP Masters 1000 Miami Open by Itau, Κυρίως Ταμπλό LIVE COSMOTE SPORT6HD

22.30 Εκπομπή «Game R1» COSMOTE SPORT1HD

Σάββατο 25.03.23

01.00 NBA TV LIVE COSMOTE SPORT7HD

04.00 Golden State Warriors-Philadelphia 76ers, NBA Regular Season LIVE COSMOTE SPORT4HD

04.00 Sacramento Kings-Phoenix Suns, NBA Regular Season (NBA TV) LIVE COSMOTE SPORT7HD

06.30 NBA TV LIVE COSMOTE SPORT7HD

10.35 Moto3 Grande Premio Tissot de Portugal, 3ες Ελεύθερες Δοκιμές LIVE COSMOTE SPORT5HD

11.20 Moto2 Grande Premio Tissot de Portugal, 3ες Ελεύθερες Δοκιμές LIVE COSMOTE SPORT5HD

12.00 Μανίσα-Μερκεζεφέντι, Turkish Basketball Super League, 22η Αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT8HD

12.05 MotoGP Grande Premio Tissot de Portugal, Ελεύθερες Δοκιμές LIVE COSMOTE SPORT5HD

12.45 MotoGP Grande Premio Tissot de Portugal, Κατατακτήριες Δοκιμές LIVE COSMOTE SPORT5HD

14.45 Moto3 Grande Premio Tissot de Portugal, Κατατακτήριες Δοκιμές LIVE COSMOTE SPORT5HD

15.40 Moto2 Grande Premio Tissot de Portugal, Κατατακτήριες Δοκιμές LIVE COSMOTE SPORT5HD

16.50 MotoGP Grande Premio Tissot de Portugal, Σπριντ LIVE COSMOTE SPORT5HD

17.00 Πιτέρμπορο-Ντέρμπι, Sky Bet EFL League One, 38η Αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT1HD

17.00 ATP Masters 1000 Miami Open by Itau, Κυρίως Ταμπλό LIVE COSMOTE SPORT6HD

18.10 Red Bull MotoGP Rookies Cup Portugal, Portimao, 1ος Αγώνας LIVE COSMOTE SPORT5HD

21.45 Μπαρτσελόνα-Μπανταλόνα, ACB Liga Endesa, 24η Αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT8HD

23.00 Atlanta Hawks-Indiana Pacers, NBA Regular Season LIVE COSMOTE SPORT4HD

Κυριακή 26.03.23

01.00 NBA TV LIVE COSMOTE SPORT7HD

01.00 UFC Fight Night: Marlon Vera-Cory Sandhagen, ΗΠΑ, Σαν Αντόνιο LIVE COSMOTE SPORT8HD

04.00 Denver Nuggets-Milwaukee Bucks, NBA Regular Season LIVE COSMOTE SPORT4HD

05.30 Los Angeles Clippers-New Orleans Pelicans, NBA Regular Season (NBA TV) LIVE COSMOTE SPORT7HD

06.30 Boxing: David Benavidez-Caleb Plant, WBC Interim Super Middleweight World Championship, ΗΠΑ, Λας Βέγκας LIVE COSMOTE SPORT9HD

10.50 Red Bull MotoGP Rookies Cup Portugal, Portimao, 2ος Αγώνας LIVE COSMOTE SPORT5HD

11.40 MotoGP Grande Premio Tissot de Portugal, Warm Up LIVE COSMOTE SPORT5HD

12.45 Moto3 Grande Premio Tissot de Portugal, Αγώνας LIVE COSMOTE SPORT5HD

14.00 Moto2 Grande Premio Tissot de Portugal, Αγώνας LIVE COSMOTE SPORT5HD

14.00 Τενερίφη-Γραν Κανάρια, ACB Liga Endesa, 24η Αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT8HD

15.00 Φόρεστ Γκριν-Σέφιλντ Γουένσντεϊ, Sky Bet EFL League One, 38η Αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT1HD

15.05 Κίελο-Φούσε Βερολίνου, LIQUI MOLY Bundesliga, 24η Αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT9HD

15.30 MotoGP Grande Premio Tissot de Portugal, Αγώνας LIVE COSMOTE SPORT5HD

18.00 ATP Masters 1000 Miami Open by Itau, Κυρίως Ταμπλό LIVE COSMOTE SPORT6HD

18.00 Τόφας-Φενέρμπαχτσε, Turkish Basketball Super League, 22η Αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT8HD

18.15 Ρέιθ Ρόβερς-Χάμιλτον, SPFL Trust Trophy, Τελικός LIVE COSMOTE SPORT3HD

19.30 Εκπομπή «Grand Prix» LIVE COSMOTE SPORT5HD

20.00 Charlotte Hornets-Dallas Mavericks, NBA Regular Season LIVE COSMOTE SPORT4HD

20.00 Μπρέσια-Αρμάνι Μιλάνο, Lega Basket Serie A, 23η Αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT7HD

20.00 Βίρτους Μπολόνια-Πέζαρο, Lega Basket Serie A, 23η Αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT9HD

22.30 Los Angeles Lakers-Chicago Bulls, NBA Regular Season LIVE COSMOTE SPORT8HD

23.00 World Padel Tour, Παραγουάη, Τελικός Γυναικών LIVE COSMOTE SPORT9HD

Δευτέρα 27.03.23

01.00 Atlanta Hawks-Memphis Grizzlies, NBA Regular Season (NBA TV) LIVE COSMOTE SPORT7HD

01.00 World Padel Tour, Παραγουάη, Τελικός Ανδρών LIVE COSMOTE SPORT9HD

03.30 NBA TV LIVE COSMOTE SPORT7HD

17.00 Εκπομπή «Topspin» LIVE COSMOTE SPORT6HD

18.00 ATP Masters 1000 Miami Open by Itau, Κυρίως Ταμπλό LIVE COSMOTE SPORT6HD

23.00 Εκπομπή «Στο Πλεχτό» COSMOTE SPORT2HD

Τρίτη 28.03.23

01.00 NBA TV LIVE COSMOTE SPORT7HD

02.00 Detroit Pistons-Milwaukee Bucks, NBA Regular Season (NBA TV) LIVE COSMOTE SPORT7HD

04.30 Denver Nuggets-Philadelphia 76ers, NBA Regular Season LIVE COSMOTE SPORT4HD

05.00 Sacramento Kings-Minnesota Timberwolves, NBA Regular Season (NBA TV) LIVE COSMOTE SPORT7HD

18.00 ATP Masters 1000 Miami Open by Itau, Κυρίως Ταμπλό LIVE COSMOTE SPORT6HD

21.30 Εκπομπή «Pick ‘n Roll» LIVE COSMOTE SPORT4HD

Τετάρτη 29.03.23

01.00 NBA TV LIVE COSMOTE SPORT7HD

02.00 Washington Wizards-Boston Celtics, NBA Regular Season (NBA TV) LIVE COSMOTE SPORT7HD

04.30 NBA TV LIVE COSMOTE SPORT7HD

05.00 Golden State Warriors-New Orleans Pelicans, NBA Regular Season LIVE COSMOTE SPORT4HD

21.30 Κόζλε-Περούτζια, CEV Champions League Ημιτελική Φάση, 1η Αγωνιστική Ανδρών LIVE COSMOTE SPORT7HD

21.30 Μόντενα-Κνακ Ροζελάρε, CEV Cup, 1ος Τελικός Ανδρών LIVE COSMOTE SPORT8HD

22.00 ATP Masters 1000 Miami Open by Itau, Προημιτελικός LIVE COSMOTE SPORT6HD

Πέμπτη 30.03.23

01.00 NBA TV LIVE COSMOTE SPORT7HD

02.30 Philadelphia 76ers-Dallas Mavericks, NBA Regular Season LIVE COSMOTE SPORT4HD

03.00 Memphis Grizzlies-Los Angeles Clippers, NBA Regular Season (NBA TV) LIVE COSMOTE SPORT7HD

03.30 ATP Masters 1000 Miami Open by Itau, Προημιτελικός LIVE COSMOTE SPORT6HD

05.30 NBA TV LIVE COSMOTE SPORT7HD

20.00 ATP Masters 1000 Miami Open by Itau, Προημιτελικός LIVE COSMOTE SPORT6HD

20.05 Λέμγκο-Ράιν Νέκαρ, LIQUI MOLY Bundesliga Handball, 25η Αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT8HD

Παρασκευή 31.03.23

01.00 NBA TV LIVE COSMOTE SPORT7HD

02.00 ATP Masters 1000 Miami Open by Itau, Προημιτελικός LIVE COSMOTE SPORT6HD

02.30 Milwaukee Bucks-Boston Celtics, NBA Regular Season LIVE COSMOTE SPORT4HD

14.55 Moto3 Gran Premio Michelin de la Republica Argentina, 1ες Ελεύθερες Δοκιμές LIVE COSMOTE SPORT5HD

15.45 Moto2 Gran Premio Michelin de la Republica Argentina, 1ες Ελεύθερες Δοκιμές LIVE COSMOTE SPORT5HD

16.40 MotoGP Gran Premio Michelin de la Republica Argentina, 1ες Ελεύθερες Δοκιμές LIVE COSMOTE SPORT5HD

19.10 Moto3 Gran Premio Michelin de la Republica Argentina, 2ες Ελεύθερες Δοκιμές LIVE COSMOTE SPORT5HD

20.00 Moto2 Gran Premio Michelin de la Republica Argentina, 2ες Ελεύθερες Δοκιμές LIVE COSMOTE SPORT5HD

20.00 ATP Masters 1000 Miami Open by Itau, 1ος Ημιτελικός LIVE COSMOTE SPORT6HD

20.55 MotoGP Gran Premio Michelin de la Republica Argentina, 2ες Ελεύθερες Δοκιμές LIVE COSMOTE SPORT5HD

22.00 Μπέρνλι-Σάντερλαντ, Sky Bet EFL Championship, 39η Αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT3HD

22.30 Εκπομπή «Game R1» COSMOTE SPORT1HD

Σάββατο 01.04.23

01.00 NBA TV LIVE COSMOTE SPORT7HD

02.00 ATP Masters 1000 Miami Open by Itau, 2ος Ημιτελικός LIVE COSMOTE SPORT6HD

02.30 Brooklyn Nets-Atlanta Hawks, NBA Regular Season (NBA TV) LIVE COSMOTE SPORT7HD

03.00 Minnesota Timberwolves-Los Angeles Lakers, NBA Regular Season LIVE COSMOTE SPORT4HD

05.00 Portland Trail Blazers-Sacramento Kings, NBA Regular Season (NBA TV) LIVE COSMOTE SPORT7HD

14.30 Πρέστον-Μπλάκπουλ, Sky Bet EFL Championship, 39η Αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT7HD

14.35 Moto3 Gran Premio Michelin de la Republica Argentina, 3ες Ελεύθερες Δοκιμές LIVE COSMOTE SPORT5HD

15.20 Moto2 Gran Premio Michelin de la Republica Argentina, 3ες Ελεύθερες Δοκιμές LIVE COSMOTE SPORT5HD

16.00 Κρεμονέζε-Αταλάντα, Serie A, 28η Αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT3HD

16.05 MotoGP Gran Premio Michelin de la Republica Argentina, Ελεύθερες Δοκιμές LIVE COSMOTE SPORT5HD

16.45 Εκπομπή «Pregame Παναιτωλικός-ΠΑΣ Λαμία » LIVE COSMOTE SPORT1HD

16.45 MotoGP Gran Premio Michelin de la Republica Argentina, Κατατακτήριες Δοκιμές LIVE COSMOTE SPORT5HD

17.00 Νόριτς-Σέφιλντ Γιουνάιτεντ, Sky Bet EFL Championship, 39η Αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT7HD

17.30 Παναιτωλικός-ΠΑΣ Λαμία, Stoiximan Super League, Playouts, 2η Αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT1HD

18.00 Μερκεζεφέντι-Καρσίγιακα, Turkish Basketball Super League, 23η Αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT8HD

18.45 Moto3 Gran Premio Michelin de la Republica Argentina, Κατατακτήριες Δοκιμές LIVE COSMOTE SPORT5HD

19.00 Ίντερ-Φιορεντίνα, Serie A, 28η Αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT3HD

19.30 Εκπομπή «Postgame Παναιτωλικός-ΠΑΣ Λαμία» LIVE COSMOTE SPORT1HD

19.30 ATP Masters 1000 Miami Open by Itau, Τελικός Διπλού LIVE COSMOTE SPORT6HD

19.40 Moto2 Gran Premio Michelin de la Republica Argentina, Κατατακτήριες Δοκιμές LIVE COSMOTE SPORT5HD

20.00 Βιτόρια Γκιμαράες-Πάσος Φερέιρα, Liga Portugal Bwin 26η Αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT2HD

20.15 Εκπομπή «Pregame Ιωνικός-Αστέρας Τρίπολης » LIVE COSMOTE SPORT1HD

20.50 MotoGP Gran Premio Michelin de la Republica Argentina, Σπριντ LIVE COSMOTE SPORT5HD

21.00 Ιωνικός-Αστέρας Τρίπολης, Stoiximan Super League, Playouts, 2η Αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT1HD

21.45 Γιουβέντους-Ελλάς Βερόνα, Serie A, 28η Αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT3HD

22.30 Σπόρτινγκ Λισαβόνας-Σάντα Κλάρα, Liga Portugal Bwin 26η Αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT2HD

23.00 Εκπομπή «Postgame Ιωνικός-Αστέρας Τρίπολης» LIVE COSMOTE SPORT1HD

Roshn Saudi League

Κυριακή 02.04.23

00.00 Anthony Joshua-Jermaine Franklin, Αγώνας Πυγμαχίας LIVE COSMOTE SPORT8HD

01.00 NBA TV LIVE COSMOTE SPORT7HD

02.30 Miami Heat-Dallas Mavericks, NBA Regular Season LIVE COSMOTE SPORT4HD

13.30 Μπολόνια-Ουντινέζε, Serie A, 28η Αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT3HD

14.00 Ρος Κάουντι-Σέλτικ, cinch Scottish Premiership, 30η Αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT2HD

14.00 Τενερίφη-Μπαρτσελόνα, ACB Liga Endesa, 25η Αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT8HD

15.40 MotoGP Gran Premio Michelin de la Republica Argentina, Warm Up LIVE COSMOTE SPORT5HD

16.00 Μόντσα-Λάτσιο, Serie A, 28η Αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT3HD

16.00 Σπέτσια-Σαλερνιτάνα, Seria A, 28η Αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT7HD

16.45 Moto3 Gran Premio Michelin de la Republica Argentina, Αγώνας LIVE COSMOTE SPORT5HD

17.00 Εκπομπή «Super League Sportshow» LIVE COSMOTE SPORT1HD

17.00 Μπόλτον-Πλίμουθ, EFL Papa John’s Trophy, Τελικός LIVE COSMOTE SPORT9HD

17.30 Σάβες-Μπράγκα, Liga Portugal Bwin 26η Αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT2HD

18.00 Παναθηναϊκός-Βόλος ΝΠΣ, Stoiximan Super League, Playoffs, 2η Αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT1HD

18.00 Moto2 Gran Premio Michelin de la Republica Argentina, Αγώνας LIVE COSMOTE SPORT5HD

19.00 Ρόμα-Σαμπντόρια, Serie A, 28η Αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT3HD

19.00 Τριέστε-Βίρτους Μπολόνια, Lega Basket Serie A, 24η Αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT8HD

19.30 MotoGP Gran Premio Michelin de la Republica Argentina, Αγώνας LIVE COSMOTE SPORT5HD

19.30 Αρμάνι Μιλάνο-Βενέτσια, Lega Basket Serie A, 24η Αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT7HD

20.00 Εκπομπή «Super League Sportshow» LIVE COSMOTE SPORT1HD

20.00 Ρίο Άβε-Μπενφίκα, Liga Portugal Bwin 26η Αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT2HD

20.00 ATP Masters 1000 Miami Open by Itau, Τελικός Μονού LIVE COSMOTE SPORT6HD

21.00 Ολυμπιακός-Άρης, Stoiximan Super League, Playoffs, 2η Αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT1HD

21.00 Βαλένθια-Μπασκόνια, ACB Liga Endesa, 25η Αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT9HD

21.30 Εκπομπή «Grand Prix» LIVE COSMOTE SPORT5HD

21.45 Νάπολι-Μίλαν, Serie A, 28η Αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT3HD

22.30 Chicago Bulls-Memphis Grizzlies, NBA Regular Season LIVE COSMOTE SPORT4HD

22.30 Πόρτο-Πορτιμονένσε, Liga Portugal Bwin 26η Αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT8HD

23.00 Εκπομπή «Super League Sportshow» LIVE COSMOTE SPORT1HD

Δευτέρα 03.04.23

01.00 NBA TV LIVE COSMOTE SPORT7HD

02.00 Oklahoma City Thunder vs Phoenix Suns, NBA Regular Season (NBA TV) LIVE COSMOTE SPORT7HD

03.00 Milwaukee Bucks-Philadelphia 76ers, ΝΒΑ Regular Season LIVE COSMOTE SPORT4HD

04.30 NBA TV LIVE COSMOTE SPORT7HD

14.00 ATP 250 Millennium Estoril Open, Κυρίως Ταμπλό LIVE COSMOTE SPORT8HD

16.00 ATP 250 Millennium Estoril Open, Κυρίως Ταμπλό LIVE COSMOTE SPORT8HD

16.30 1st Open Tournament Padel Place Marousi 2023, Τελικός Γυναικών REC COSMOTE SPORT6HD (02.04)

18.00 ATP 250 Millennium Estoril Open, Κυρίως Ταμπλό LIVE COSMOTE SPORT8HD

19.00 Εκπομπή «Topspin» LIVE COSMOTE SPORT6HD

19.30 Έμπολι-Λέτσε, Serie A, 28η Αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT1HD

20.00 ATP 250 Millennium Estoril Open, Κυρίως Ταμπλό LIVE COSMOTE SPORT8HD

20.30 1st Open Tournament Padel Place Marousi 2023, Τελικός Ανδρών REC COSMOTE SPORT6HD (02.04)

20.30 Φενέρμπαχτσε-Γαλατάσαραϊ, Turkish Basketball Super League, 23η Αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT9HD

21.45 Σασουόλο-Τορίνο, Serie A, 28η Αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT3HD

23.00 Εκπομπή «Στο Πλεχτό» COSMOTE SPORT2HD

Τρίτη 04.04.23

01.00 NBA TV LIVE COSMOTE SPORT7HD

14.00 ATP 250 Millennium Estoril Open, Κυρίως Ταμπλό LIVE COSMOTE SPORT6HD

16.00 ATP 250 Millennium Estoril Open, Κυρίως Ταμπλό LIVE COSMOTE SPORT6HD

18.00 ATP 250 Millennium Estoril Open, Κυρίως Ταμπλό LIVE COSMOTE SPORT6HD

20.00 ATP 250 Millennium Estoril Open, Κυρίως Ταμπλό LIVE COSMOTE SPORT6HD

21.30 Εκπομπή «Pick ‘n Roll» LIVE COSMOTE SPORT4HD

22.00 Μπιλμπάο-Οσασούνα, Copa del Rey, Ημιτελική Φάση, 2η Αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT3HD

22.00 Γραν Κανάρια-Μπανταλόνα, ACB Liga Endesa, 28η Αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT8HD

FIBA Basketball Champions League, Προημιτελική Φάση, Game 1

Τετάρτη 05.04.23

01.00 NBA TV LIVE COSMOTE SPORT7HD

01.15 Copa Sudamericana, Φάση Ομίλων, 1η Αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT8HD

02.30 Brooklyn Nets-Minnesota Timberwolves, NBA Regular Season (NBA TV) LIVE COSMOTE SPORT7HD

03.00 Philadelphia 76ers-Boston Celtics, NBA Regular Season LIVE COSMOTE SPORT4HD

03.30 Copa Libertadores, Φάση Ομίλων, 1η Αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT3HD

05.00 Golden State Warriors-Oklahoma City Thunder, NBA Regular Season (NBA TV) LIVE COSMOTE SPORT7HD

14.00 ATP 250 Millennium Estoril Open, Κυρίως Ταμπλό LIVE COSMOTE SPORT6HD

16.00 ATP 250 Millennium Estoril Open, Κυρίως Ταμπλό LIVE COSMOTE SPORT6HD

17.00 Εκπομπή «Super League Sportshow» LIVE COSMOTE SPORT1HD

18.00 Βόλος ΝΠΣ-ΑΕΚ, Stoiximan Super League, Playoffs, 3η Αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT1HD

19.00 ATP 250 Millennium Estoril Open, Κυρίως Ταμπλό LIVE COSMOTE SPORT6HD

20.00 Εκπομπή «Super League Sportshow» LIVE COSMOTE SPORT1HD

21.00 Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ, Stoiximan Super League, Playoffs, 3η Αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT1HD

21.00 ATP 250 Millennium Estoril Open, Κυρίως Ταμπλό LIVE COSMOTE SPORT6HD

21.30 Κνακ Ροζελάρε-Μόντενα, CEV Cup, 2ος Τελικός Ανδρών LIVE COSMOTE SPORT8HD

22.00 Μπαρτσελόνα-Ρεάλ Μαδρίτης, Copa del Rey, Ημιτελική Φάση, 2η Αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT3HD

22.15 Ζιλ Βισέντε-Σπόρτινγκ Λισαβόνας, Liga Portugal Bwin, 25η Αγωνιστική (εξ’ αναβολής) LIVE COSMOTE SPORT7HD

23.00 Εκπομπή «Super League Sportshow» LIVE COSMOTE SPORT1HD

FIBA Basketball Champions League, Προημιτελική Φάση, Game 1

CEV Champions League Γυναικών, Ημιτελική Φάση, 1η Αγωνιστική

CEV Cup Γυναικών, 1ος Τελικός

Πέμπτη 06.04.23

01.00 NBA TV LIVE COSMOTE SPORT7HD

01.15 Copa Sudamericana, Φάση Ομίλων, 1η Αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT8HD

02.30 Boston Celtics-Toronto Raptors, NBA Regular Season (NBA TV) LIVE COSMOTE SPORT7HD

03.30 Copa Libertadores, Φάση Ομίλων, 1η Αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT3HD

05.00 Los Angeles Clippers-Los Angeles Lakers, NBA Regular Season LIVE COSMOTE SPORT4HD

05.00 NBA TV LIVE COSMOTE SPORT7HD

14.00 ATP 250 Millennium Estoril Open, Κυρίως Ταμπλό LIVE COSMOTE SPORT6HD

16.00 ATP 250 Millennium Estoril Open, Κυρίως Ταμπλό LIVE COSMOTE SPORT6HD

19.00 ATP 250 Millennium Estoril Open, Κυρίως Ταμπλό LIVE COSMOTE SPORT6HD

21.00 ATP 250 Millennium Estoril Open, Κυρίως Ταμπλό LIVE COSMOTE SPORT6HD

21.30 Περούτζια-Κόζλε, CEV Champions League Ημιτελική Φάση, 2η Αγωνιστική Ανδρών LIVE COSMOTE SPORT8HD

Παρασκευή 07.04.23

01.00 NBA TV LIVE COSMOTE SPORT7HD

01.15 Copa Sudamericana, Φάση Ομίλων, 1η Αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT8HD

02.30 Philadelphia 76ers-Miami Heat, NBA Regular Season LIVE COSMOTE SPORT4HD

03.30 Copa Libertadores, Φάση Ομίλων, 1η Αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT3HD

04.00 Utah Jazz-Oklahoma City Thunder, NBA Regular Season (NBA TV) LIVE COSMOTE SPORT7HD

06.30 NBA TV LIVE COSMOTE SPORT7HD

14.00 ATP 250 Millennium Estoril Open, Προημιτελικός LIVE COSMOTE SPORT6HD

14.30 Μίλγουολ-Λούτον, Sky Bet EFL Championship, 40η Αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT1HD

16.00 ATP 250 Millennium Estoril Open, Προημιτελικός LIVE COSMOTE SPORT6HD

17.00 Γουότφορντ-Χάντερσφιλντ, Sky Bet EFL Championship, 40η Αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT1HD

17.00 Όξφορντ-Σέφιλντ Γουένσντεϊ, Sky Bet EFL League One, 40η Αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT9HD

18.00 Σαλερνιτάνα-Ίντερ, Serie A, 29η Αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT2HD

19.00 ATP 250 Millennium Estoril Open, Προημιτελικός LIVE COSMOTE SPORT6HD

19.30 Σάντερλαντ-Χαλ, Sky Bet EFL Championship, 40η Αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT1HD

20.00 Μπενφίκα-Πόρτο, Liga Portugal Bwin 27η Αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT3HD

20.00 Λέτσε-Νάπολι, Serie A, 29η Αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT7HD

21.00 ATP 250 Millennium Estoril Open, Προημιτελικός LIVE COSMOTE SPORT6HD

22.00 Μίλαν-Έμπολι, Serie A, 29η Αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT2HD

22.00 Μίντλεσμπρο-Μπέρνλι, Sky Bet EFL Championship, 40η Αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT8HD

22.30 Εκπομπή «Game R1» COSMOTE SPORT1HD

22.30 Μποαβίστα-Βιτόρια Γκιμαράες, Liga Portugal Bwin 27η Αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT3HD

Σάββατο 08.04.23

01.00 NBA TV LIVE COSMOTE SPORT7HD

02.30 Atlanta Hawks-Philadelphia 76ers, NBA Regular Season (NBA TV) LIVE COSMOTE SPORT7HD

05.00 Sacramento Kings-Golden State Warriors, NBA Regular Season (NBA TV) LIVE COSMOTE SPORT7HD

05.30 Los Angeles Lakers-Phoenix Suns, NBA Regular Season LIVE COSMOTE SPORT4HD

13.30 Ουντινέζε-Μόντσα, Serie A, 29η Αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT2HD

14.30 Σέλτικ-Ρέιντζερς, cinch Scottish Premiership, 31η Αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT7HD

15.30 Φιορεντίνα-Σπέτσια, Serie A, 29η Αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT3HD

16.45 Εκπομπή «Pregame ΟΦΗ-ΠΑΣ Λαμία» LIVE COSMOTE SPORT2HD

17.00 ATP 250 Millennium Estoril Open, 1ος Ημιτελικός LIVE COSMOTE SPORT6HD

17.30 ΟΦΗ-ΠΑΣ Λαμία, Stoiximan Super League, Playouts, 3η Αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT2HD

17.30 Αταλάντα-Μπολόνια, Serie A, 29η Αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT4HD

17.30 Σαμπντόρια-Κρεμονέζε, Serie A, 29η Αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT5HD

17.30 Αρούκα-Μαρίτιμο, Liga Portugal Bwin 27η Αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT9HD

18.00 Μπεσίκτας-Μερκεζεφέντι, Turkish Basketball Super League, 24η Αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT8HD

18.45 Εκπομπή «Pregame Παναιτωλικός-Ιωνικός» LIVE COSMOTE SPORT1HD

19.00 ATP 250 Millennium Estoril Open, 2ος Ημιτελικός LIVE COSMOTE SPORT6HD

19.30 Παναιτωλικός-Ιωνικός, Stoiximan Super League, Playouts, 3η Αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT1HD

19.30 Εκπομπή «Postgame ΟΦΗ-ΠΑΣ Λαμία» LIVE COSMOTE SPORT2HD

19.30 Τορίνο-Ρόμα, Serie A, 29η Αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT3HD

19.30 Ελλάς Βερόνα-Σασουόλο, Serie A, 29η Αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT7HD

20.00 Μπρέογκαν-Ρεάλ Μαδρίτης, ACB Liga Endesa, 26η Αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT9HD

21.00 Βίρτους Μπολόνια-Νάπολι, Lega Basket Serie A, 25η Αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT8HD

21.30 Εκπομπή «Postgame Παναιτωλικός-Ιωνικός» LIVE COSMOTE SPORT1HD

21.45 Λάτσιο-Γιουβέντους, Serie A, 29η Αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT2HD

22.30 Μπράγκα-Εστορίλ, Liga Portugal Bwin 27η Αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT3HD

22.30 Utah Jazz-Denver Nuggets, NBA Regular Season LIVE COSMOTE SPORT4HD

23.00 San Antonio Spurs-Minnesota Timberwolves, NBA Regular Season (NBA TV) LIVE COSMOTE SPORT7HD

Κυριακή 09.04.23

01.30 NBA TV LIVE COSMOTE SPORT7HD

05.00 UFC 287: Alex Pereira-Israel Adesanya, ΗΠΑ, Μαϊάμι LIVE COSMOTE SPORT8HD

14.00 Νταντί Γιουνάιτεντ-Χιμπέρνιαν, cinch Scottish Premiership, 31η Αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT7HD

15.00 Κίελο-Μαγδεμβούργο, LIQUI MOLY Bundesliga Handball, 26η Αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT5HD

16.30 Εκπομπή «Super League Sportshow» LIVE COSMOTE SPORT1HD

17.30 ATP 250 Millennium Estoril Open, Τελικός LIVE COSMOTE SPORT6HD

18.00 ΑΕΚ-Άρης, Stoiximan Super League, Playoffs, 4η Αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT1HD

18.00 Μπιλμπάο-Μπαρτσελόνα, ACB Liga Endesa, 26η Αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT7HD

18.00 Καρσίγιακα-Αναντολού Εφές, Turkish Basketball Super League, 24η Αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT8HD

18.00 Αρμάνι Μιλάνο-Πέζαρο, Lega Basket Serie A, 25η Αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT9HD

19.30 Εκπομπή «Grand Prix» COSMOTE SPORT5HD

20.00 Εκπομπή «Super League Sportshow» LIVE COSMOTE SPORT1HD

20.00 Κάζα Πία-Σπόρτινγκ Λισαβόνας, Liga Portugal Bwin 27η Αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT3HD

20.00 NBA 360 LIVE COSMOTE SPORT4HD

21.00 Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός, Stoiximan Super League, Playoffs, 4η Αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT1HD

22.00 ATP 250 Houston, Τελικός LIVE COSMOTE SPORT6HD

22.30 Phoenix Suns-Los Angeles Clippers, NBA Regular Season LIVE COSMOTE SPORT7HD

23.00 Εκπομπή «Super League Sportshow» LIVE COSMOTE SPORT1HD

Δευτέρα 10.04.23

01.30 NBA TV LIVE COSMOTE SPORT7HD

10.00 ATP 250 Grand Prix Hassan II, Τελικός REC COSMOTE SPORT6HD (09.04 17.00)

12.00 ATP Masters 1000 Rolex Monte Carlo, Κυρίως Ταμπλό LIVE COSMOTE SPORT6HD

14.30 Χάντερσφιλντ-Μπλάκμπερν, Sky Bet EFL Championship, 41η Αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT1HD

17.00 Κόβεντρι-Γουότφορντ, Sky Bet EFL Championship, 41η Αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT1HD

17.00 Γουέστ Μπρομ-ΚΠΡ, Sky Bet EFL Championship, 41η Αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT2HD

19.30 Μπρίστολ Σίτι-Μίντλεσμπρο, Sky Bet EFL Championship, 41η Αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT1HD

20.30 Εκπομπή «Topspin» COSMOTE SPORT6HD

22.00 Μπέρνλι-Σέφιλντ Γιουνάιτεντ, Sky Bet EFL Championship, 41η Αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT1HD

Liga Portugal Bwin 27η Αγωνιστική

Roshn Saudi League

Τρίτη 11.04.23

01.00 NBA TV LIVE COSMOTE SPORT7HD

12.00 ATP Masters 1000 Rolex Monte Carlo, Κυρίως Ταμπλό LIVE COSMOTE SPORT6HD

21.00 Εκπομπή «UEFA Champions League Show» LIVE COSMOTE SPORT1HD

21.30 Εκπομπή «Pick ‘n Roll» COSMOTE SPORT4HD

22.00 Εκπομπή «UEFA Champions League Λεπτό προς Λεπτό» LIVE COSMOTE SPORT1HD

22.00 Μάντσεστερ Σίτι-Μπάγερν Μονάχου, UEFA Champions League, Προημιτελική Φάση, 1η Αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT2HD

22.00 Μπενφίκα-Ίντερ, UEFA Champions League, Προημιτελική Φάση, 1η Αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT3HD

FIBA Basketball Champions League, Προημιτελική Φάση, 2η Αγωνιστική

Τετάρτη 12.04.23

00.00 Εκπομπή «UEFA Champions League Show» LIVE COSMOTE SPORT1HD

01.00 NBA TV LIVE COSMOTE SPORT7HD

02.00 NBA Play-In Tournament LIVE COSMOTE SPORT4HD

12.00 ATP Masters 1000 Rolex Monte Carlo, Κυρίως Ταμπλό LIVE COSMOTE SPORT6HD

18.00 Εκπομπή «Ώρα Κυπέλλου Pregame Ολυμπιακός-ΑΕΚ» LIVE COSMOTE SPORT4HD

19.00 Ολυμπιακός-ΑΕΚ, Κύπελλο Ελλάδας Novibet, Ημιτελική Φάση, 2η Αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT4HD

21.00 Εκπομπή «UEFA Champions League Show» LIVE COSMOTE SPORT1HD

21.00 Εκπομπή «Ώρα Κυπέλλου Postgame Ολυμπιακός-ΑΕΚ» LIVE COSMOTE SPORT4HD

22.00 Εκπομπή «UEFA Champions League Λεπτό προς Λεπτό» LIVE COSMOTE SPORT1HD

22.00 Ρεάλ Μαδρίτης-Τσέλσι, UEFA Champions League, Προημιτελική Φάση, 1η Αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT2HD

22.00 Μίλαν-Νάπολι, UEFA Champions League, Προημιτελική Φάση, 1η Αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT3HD

FIBA Basketball Champions League, Προημιτελική Φάση, 2η Αγωνιστική

CEV Champions League Γυναικών, Προημιτελική Φάση, 2η Αγωνιστική

CEV Cup Γυναικών, Τελικός, 2η Αγωνιστική

Πέμπτη 13.04.23

00.00 Εκπομπή «UEFA Champions League Show» LIVE COSMOTE SPORT1HD

01.00 NBA TV LIVE COSMOTE SPORT7HD

02.00 NBA Play-In Tournament LIVE COSMOTE SPORT4HD

12.00 ATP Masters 1000 Rolex Monte Carlo, Κυρίως Ταμπλό LIVE COSMOTE SPORT6HD

16.00 Εκπομπή «Ώρα Κυπέλλου Pregame ΠΑΟΚ-ΠΑΣ Λαμία» LIVE COSMOTE SPORT4HD

17.00 ΠΑΟΚ-ΠΑΣ Λαμία, Κύπελλο Ελλάδας Novibet, Ημιτελική Φάση, 2η Αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT4HD

18.30 Εκπομπή «European Football Show» LIVE COSMOTE SPORT1HD

19.00 Εκπομπή «Ώρα Κυπέλλου Postgame ΠΑΟΚ-ΠΑΣ Λαμία» LIVE COSMOTE SPORT4HD

19.45 Εκπομπή «European Football Λεπτό προς Λεπτό» LIVE COSMOTE SPORT1HD

19.45 Γάνδη-Γουέστ Χαμ, UEFA Europa Conference League, Προημιτελική Φάση, 1η Αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT2HD

19.45 Φέγενορντ-Ρόμα, UEFA Europa League, Προημιτελική Φάση, 1η Αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT3HD

22.00 Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Σεβίλη, UEFA Europa League, Προημιτελική Φάση, 1η Αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT2HD

22.00 Γιουβέντους-Σπόρτινγκ Λισαβόνας, UEFA Europa League, Προημιτελική Φάση, 1η Αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT3HD

22.00 Λεχ Πόζναν-Φιορεντίνα, UEFA Europa Conference League, Προημιτελική Φάση, 1η Αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT5HD

22.00 Άντερλεχτ-Άλκμααρ, UEFA Europa Conference League, Προημιτελική Φάση, 1η Αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT7HD

22.00 Λεβερκούζεν-Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ, UEFA Europa League, Προημιτελική Φάση, 1η Αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT8HD

22.00 Βασιλεία-Νις, UEFA Europa Conference League, Προημιτελική Φάση, 1η Αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT9HD

Παρασκευή 14.04.23

00.00 Εκπομπή «European Football Show» LIVE COSMOTE SPORT1HD

01.00 NBA TV LIVE COSMOTE SPORT7HD

12.00 ATP Masters 1000 Rolex Monte Carlo, Προημιτελικός LIVE COSMOTE SPORT6HD

14.00 ATP Masters 1000 Rolex Monte Carlo, Προημιτελικός LIVE COSMOTE SPORT6HD

16.00 ATP Masters 1000 Rolex Monte Carlo, Προημιτελικός LIVE COSMOTE SPORT6HD

16.55 Moto3 Red Bull Grand Prix of the Americas, 1ες Ελεύθερες Δοκιμές LIVE COSMOTE SPORT5HD

17.45 Moto2 Red Bull Grand Prix of the Americas, 1ες Ελεύθερες Δοκιμές LIVE COSMOTE SPORT5HD

18.00 ATP Masters 1000 Rolex Monte Carlo, Προημιτελικός LIVE COSMOTE SPORT6HD

18.40 MotoGP Red Bull Grand Prix of the Americas, 1ες Ελεύθερες Δοκιμές LIVE COSMOTE SPORT5HD

19.30 Κρεμονέζε-Έμπολι, Serie A, 30η Αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT8HD

21.10 Moto3 Red Bull Grand Prix of the Americas, 2ες Ελεύθερες Δοκιμές LIVE COSMOTE SPORT5HD

21.45 Ρος Κάουντι-Αμπερντίν, Cinch Scottish Premiership, 32η Αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT7HD

21.45 Σπέτσια-Λάτσιο, Serie A, 30η Αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT2HD

22.00 Μίντλεσμπρο-Νόριτς, Sky Bet EFL Championship, 42η Αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT3HD

22.00 Moto2 Red Bull Grand Prix of the Americas, 2ες Ελεύθερες Δοκιμές LIVE COSMOTE SPORT5HD

22.30 Εκπομπή «Game R1» COSMOTE SPORT1HD

22.55 MotoGP Red Bull Grand Prix of the Americas, 2ες Ελεύθερες Δοκιμές LIVE COSMOTE SPORT5HD

Liga Portugal Bwin, 28η Αγωνιστική

Σάββατο 15.04.23

01.00 NBA TV LIVE COSMOTE SPORT7HD

02.00 NBA Play-In Tournament LIVE COSMOTE SPORT4HD

14.30 Σέφιλντ Γιουνάιτεντ-Κάρντιφ, Sky Bet EFL Championship, 42η Αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT3HD

14.30 ATP Masters 1000 Rolex Monte Carlo, 1ος Ημιτελικός LIVE COSMOTE SPORT6HD

16.00 Μπολόνια-Μίλαν, Serie A, 30η Αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT1HD

16.30 ATP Masters 1000 Rolex Monte Carlo, 2ος Ημιτελικός LIVE COSMOTE SPORT6HD

16.35 Moto3 Red Bull Grand Prix of the Americas, 3ες Ελεύθερες Δοκιμές LIVE COSMOTE SPORT5HD

17.20 Moto2 Red Bull Grand Prix of the Americas, 3ες Ελεύθερες Δοκιμές LIVE COSMOTE SPORT5HD

18.05 MotoGP Red Bull Grand Prix of the Americas, Ελεύθερες Δοκιμές LIVE COSMOTE SPORT5HD

18.45 MotoGP Red Bull Grand Prix of the Americas, Κατατακτήριες Δοκιμές LIVE COSMOTE SPORT5HD

19.00 Νάπολι-Ελλάς Βερόνα, Serie A, 30η Αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT1HD

20.45 Moto3 Red Bull Grand Prix of the Americas, Κατατακτήριες Δοκιμές LIVE COSMOTE SPORT5HD

21.40 Moto2 Red Bull Grand Prix of the Americas, Κατατακτήριες Δοκιμές LIVE COSMOTE SPORT5HD

21.45 Ίντερ-Μόντσα, Serie A, 30η Αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT2HD

21.45 Μπλάκμπερν-Χαλ, Sky Bet EFL Championship, 42η Αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT3HD

22.50 MotoGP Red Bull Grand Prix of the Americas, Sprint LIVE COSMOTE SPORT5HD

Liga Portugal Bwin, 28η Αγωνιστική

NBA Playoffs, 1st Round

Lega Basket Serie A, 26η Αγωνιστική

Roshn Saudi League

Turkish Basketball Super League

Κυριακή 16.04.23

01.00 NBA TV LIVE COSMOTE SPORT7HD

03.30 UFC Fight Night: Max Holloway vs Arnold Allen, ΗΠΑ, Κάνσας LIVE COSMOTE SPORT8HD

13.00 ATP Masters 1000 Rolex Monte Carlo, Τελικός Διπλού LIVE COSMOTE SPORT6HD

13.30 Λέτσε-Σαμπντόρια, Serie A, 30η Αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT1HD

14.00 Κιλμάρνοκ-Σέλτικ, Cinch Scottish Premiership, 32η Αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT1HD

14.00 Τενερίφη-Μπασκόνια, ACB Liga Endesa, 27η Αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT7HD

15.30 ATP Masters 1000 Rolex Monte Carlo, Τελικός Μονού LIVE COSMOTE SPORT6HD

16.00 Τορίνο-Σαλερνιτάνα, Serie A, 30η Αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT2HD

16.40 DHB Pokal Handball, REWE Φάιναλ 4, Τελικός LIVE COSMOTE SPORT9HD

17.40 MotoGP Red Bull Grand Prix of the Americas, Warm Up LIVE COSMOTE SPORT5HD

18.45 Moto3 Red Bull Grand Prix of the Americas, Αγώνας LIVE COSMOTE SPORT5HD

19.00 Σασουόλο-Γιουβέντους, Serie A, 30η Αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT1HD

19.30 Μπαρτσελόνα-Ρεάλ Μαδρίτης, ACB Liga Endesa, 27η Αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT7HD

20.00 Moto2 Red Bull Grand Prix of the Americas, Αγώνας LIVE COSMOTE SPORT5HD

21.30 MotoGP Red Bull Grand Prix of the Americas, Αγώνας LIVE COSMOTE SPORT5HD

21.45 Ρόμα-Ουντινέζε, Serie A, 30η Αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT1HD

Liga Portugal Bwin, 28η Αγωνιστική

NBA Playoffs, 1st Round

Lega Basket Serie A, 26η Αγωνιστική

World Tour Padel Granada, Τελικός Γυναικών

World Tour Padel Granada, Τελικός Ανδρών

Turkish Basketball Super League

Δευτέρα 17.04.23

01.00 NBA TV LIVE COSMOTE SPORT7HD

12.00 ATP 500 Barcelona Open BancSabadell, Κυρίως Ταμπλό LIVE COSMOTE SPORT8HD

14.00 ATP 500 Barcelona Open BancSabadell, Κυρίως Ταμπλό LIVE COSMOTE SPORT8HD

16.00 ATP 500 Barcelona Open BancSabadell, Κυρίως Ταμπλό LIVE COSMOTE SPORT8HD

18.00 ATP 500 Barcelona Open BancSabadell, Κυρίως Ταμπλό LIVE COSMOTE SPORT8HD

19.00 Εκπομπή «Topspin» LIVE COSMOTE SPORT6HD

21.45 Φιορεντίνα-Αταλάντα, Serie A, 30η Αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT1HD

NBA Playoffs, 1st Round

Liga Portugal Bwin, 28η Αγωνιστική