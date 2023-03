Η στιγμή που μετεωρολόγος «λύγισε» με τον ανεμοστρόβιλο στον Μισισιπί (vid)

Eκτενείς αναφορές στα social media γίνονται για το βίντεο με τη στιγμή που μετεωρολόγος στις ΗΠΑ προσεύχεται για τον Μισισιπή, καθώς ο καταστροφικός ανεμοστρόβιλος κατευθύνεται στην περιοχή.

Eκτενείς αναφορές στα social media γίνονται για το βίντεο με τη στιγμή που μετεωρολόγος στις ΗΠΑ προσεύχεται για τον Μισισιπή, καθώς ο καταστροφικός ανεμοστρόβιλος κατευθύνεται στην περιοχή.

WTVA meteorologist Matt Laubhan was overwhelmed as a major tornado hits Amory, Mississippi.



At least 20 people have died after a powerful tornado ripped through several southern US states, destroying buildings and knocking out power



Read more: https://t.co/BfzUR6KKFH pic.twitter.com/zYNnNydsBD