Πέντε νεκροί και έξι αγνοούμενοι από έκρηξη σε σοκολατοβιομηχανία στη Πενσιλβάνια (vid)

Εκρηξη σε σοκολατοβιομηχανία στην Πενσιλβάνια, των ΗΠΑ, σκότωσε τουλάχιστον 5 ανθρώπους, ενώ 6 αγνοούνται, καθώς τα σωστικά συνεργεία εξακολουθούν να ψάχνουν στα ερείπια για επιζώντες, ανακοίνωσαν οι υπηρεσίες εκτάκτων καταστάσεων.

Επτά άνθρωποι έχουν διακομισθεί σε νοσοκομεία της περιοχής. Η έκρηξη σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής (24/3) στο εργοστάσιο της R.M. Palmer Company στο Δυτικό Ρέντινγκ, πόλη που βρίσκεται σε απόσταση 100 χιλιομέτρων βορειοδυτικά της Φιλαδέλφειας.

USA. Massive explosion reported in a factory that produces chocolate in Reading, Pennsylvania. Numerous Emergency crews are responding to a 3-alarm fire with a Massive explosion at a RM Palmer chocolate company in West Reading Pennsylvania reports of multiple people w/injuries. pic.twitter.com/x5A4TRuG2H

Ερευνα θα προσδιορίσει τα αίτια του δυστυχήματος, το οποίο, σύμφωνα με τα αρχικά στοιχεία, οφείλεται σε διαρροή αερίου. Η R.M. Palmer Company ιδρύθηκε το 1948. Απασχολεί 850 εργαζομένους.

🚨#BREAKING: Multiple injuries and people trapped after a Major explosion at a Chocolate Factory



📌#WestReading | #PA



Currently Numerous Emergency crews and response teams are responding to a 3-alarm fire with a Massive explosion at a RM Palmer chocolate company in West… pic.twitter.com/9EHqNHJbKT