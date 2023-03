Απίστευτη καταδίωξη: Αστυνομικοί με άλογα κυνηγούσαν οδηγό επειδή μιλούσε στο τηλέφωνό του (vid)

Στο κυνήγι πήραν με τα άλογά τους αστυνομικοί στην Βρετανία έναν οδηγό που μιλούσε στο κινητό του τηλέφωνο.

Η εικόνα να οδηγεί κάποιος και να μιλάει στο κινητό του τηλέφωνο είναι συνηθισμένη. Όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και σε άλλες χώρες. Μόνο που εκεί οι παραβάτες μπλέκουν σοβαρά με το νόμο.

Όπως για παράδειγμα στη Βρετανία που τα πρόστιμα είναι τσουχτερά. Στο παρακάτω βίντεο δύο αστυνομικοί με άλογα πήραν στο κυνήγι έναν οδηγό όταν τον είδαν να μιλάει στο κινητό του τηλέφωνο.

Λίγο πιο κάτω κατάφεραν να τον κλείσουν να τον σταματήσουν. Ο οδηγός τους είπε ότι αντιμετώπιζε ένα πρόβλημα με τα παιδιά του, ωστόσο οι αστυνομικοί δεν έδειξαν να πτοούνται και του υπενθύμισαν ότι δεν μπορεί να χρησιμοποιεί το τηλεφώνό του ενώ οδηγεί. Μάλιστα, του αν έχει κλήση που πρέπει να απαντήσει, μπορεί να βρει ένα ασφαλές σημείο και να σταματήσει το όχημά του.

Officers from @ASPoliceHorses have been supporting #OpTelecom, our operation to clamp down on the risk posed by drivers who use their phone at the wheel. This driver was sighted & stopped on East Reach, #Taunton. Drivers face 6 points & £200 fine if caught using a phone.#FATAL5 pic.twitter.com/sW3YXWcaMU