Επιχείρησε να κλέψει μαγαζί, αλλά έπεσε σε αστυνομικό εκτός υπηρεσίας: Πλακώθηκαν στο ξύλο και βρέθηκε ματωμένος στο πεζοδρόμιο (vid)

Επίδοξος κλέφτης προσπάθησε να ληστέψει κατάστημα με μηχανές, αλλά για κακή του τύχη έπεσε πάνω σε αστυνομικό.

«Τουλούμι» στο ξύλο έκανε ένας αστυνομικός επίδοξο ληστή, ο οποίος έπεσε κατά κακή τύχη πάνω του. Στο παρακάτω βίντεο, ο κλέφτης μπαίνει σε κατάστημα με ανταλλακτικά μηχανών.

Πλησιάζει προς τον πάγκο, που βρίσκεται ένας πελάτης και μιλάει με τους υπαλλήλους του καταστήματος. Ο πελάτης όμως, όπως αποδείχθηκε στη συνέχεια ήταν αστυνομικός εκτός υπηρεσίας.

Ο κλέφτης του βάζει στην πλάτη το όπλο και σίγουρα δεν περιμένει την αντίδραση του αστυνομικού, ο οποίος με μια λαβή προσπαθεί να τον αφοπλίσει. Ακολουθεί μάχη με χτυπήματα εκατέρωθεν, με τον αστυνομικό να δέχεται χτύπημα με το όπλο στο πρόσωπο και να αιμορραγεί.

Ωστόσο, στη συνέχεια κυνηγάει έξω τον κακοποιό και τον ακινητοποιεί, ενώ στη συνέχεια τον χτυπάει με κλωτσιές στο κεφάλι.

Hint: If your going to rob a guy try not to pick an off duty cop 🙄 pic.twitter.com/WwCJU91q0b