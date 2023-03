Βίντεο ντοκουμέντο με το ρωσικό μαχητικό πριν χτυπήσει το αμερικανικό drone στη Μαύρη Θάλασσα (vid)

Με το οπτικό αυτό ντοκουμέντο, η Ουάσινγκτον διαψεύδει τη Μόσχα που υποστηρίξε ότι δεν κατέστρεψε το drone.

Σύμφωνα με την εκδοχή του ρωσικού υπουργείου Άμυνας, το αμερικανικό MQ-9 Reaper παραβίασε μια ζώνη προσωρινής απαγόρευσης πτήσεων στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας, και όταν εντοπίστηκε από ρωσικά μαχητικά Su-27, αυτά προσπάθησαν να το απομακρύνουν με επιτυχία.

