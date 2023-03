Παιχνίδια PS4 και PS5 με έκπτωση έως και 75%!

Η Sony προσφέρει νέο κύκλο εκπτώσεων και προσφορών για τις δύο κονσόλες της.

Η Sony συνεχίζει τις επιθετικές της κινήσεις για να προσφέρει ακόμη περισσότερα games στους καταναλωτές που έχουν ήδη προμηθευτεί ένα PS4 ή ένα PS5. Συγκεκριμένα, μέσω των προσφορών PlayStation Essential Picks, οι κάτοχοι των δύο συστημάτων μπορούν να βρουν παιχνίδια σε μειωμένες τιμές έως και κατά 75%!

Η λίστα είναι αρκετά μεγάλη και περιλαμβάνει δημοφιλείς τίτλους όπως τα FIFA 22, Among Us, The Last of Us Part II και Star Wars Battlefront II.

Μπορείτε να βρείτε όλες τις προσφορές από το ειδικό εικονίδιο στο μενού της κονσόλας σας ή και μέσα από το σχετικό site μέσω του υπολογιστή σας.

Με μια πρώτη ματιά ξεχωρίσαμε τα παρακάτω.

Among Us: €3,99

Assassin’s Creed The Ezio Collection: €49,99

Astro Bot Rescue Mission: €19,99

Dead by Daylight: €14,99

Diablo III Eternal Collection: €19,79

Far Cry 6 Deluxe Edition: €89,99

LittleBigPlanet 3: €9,99

Outlast: €1,89

Star Wars Battlefront II: €6,99

The Last of Us Part II: €39,99