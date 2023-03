Domotel Hotels & Resorts: 3 σημαντικές βραβεύσεις στα “Greek Hotel of the Year”!

Η χρονιά ξεκίνησε δυναμικά για 3 ξενοδοχεία του ομίλου μας!

To Domotel Kastri Contemporary Hotel, το Conference Hub των βορείων προαστίων, αναδείχτηκε Business Hotel στο θεσμό “Greek Hotel of the Year”, φιλοξενώντας σχεδόν 1.000 συνέδρια κάθε χρόνο.

Το Domotel Agios Nikolaos Suites Resort, ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός σε ένα παραδεισένιο φυσικό περιβάλλον βραβεύθηκε ως Summer Hotel Resort, ενώ για τους λάτρεις του βουνού, το Domotel Anemolia αναδείχθηκε Weekend Escape.