Μια νέα πρωτοβουλία ετοιμάζει ο διάσημος και εκκεντρικός επιχειρηματίας, καθώς σχεδιάζει δική του πόλη, προκειμένου να ζουν οι εργαζόμενοι του.

Ο Έλον Μασκ σχεδιάζει να χτίσει τη δική του πόλη, στα χιλιάδες στρέμματα βοσκοτόπων και γεωργικών εκτάσεων που έχουν αγοραστεί πρόσφατα, σύμφωνα με τίτλους ιδιοκτησίας, πηγές και άλλα στοιχεία που επικαλείται η Wall Street Journal.

Σε συναντήσεις με ιδιοκτήτες εκτάσεων και κτηματομεσίτες, ο Έλον Μασκ και εργαζόμενοι εταιρειών του έχουν περιγράψει το όραμα του δισεκατομμυριούχου για μια κατά κάποιο τρόπο ουτοπία δίπλα στον ποταμό Κολοράντο, όπου οι εργαζόμενοι θα μπορούσαν να ζουν και να δουλεύουν: το Snailbrook.

