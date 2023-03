Η NASA προειδοποιεί: Αστεροειδής μπορεί να χτυπήσει τη Γη το 2046

Αστεροειδής μπορεί να χτυπήσει τη Γη την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου το 2046.

Ένας αστεροειδής που ανακαλύφθηκε πρόσφατα, στο μέγεθος περίπου μιας Ολυμπιακής πισίνας, έχει «μικρές πιθανότητες» να συγκρουστεί με τη Γη σε 23 χρόνια, με πιθανή ημερομηνία την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου το 2046, σύμφωνα με το Γραφείο Συντονισμού Πλανητικής Άμυνας της NASA.

Ο αστεροειδής έχει μία πιθανότητα στις 625 να χτυπήσει τη Γη, βάσει προβολών δεδομένων από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος, αν και το σύστημα Sentry του Εργαστηρίου Jet Propulsion της NASA υπολόγισε τις πιθανότητες πιο κοντά στο 1 προς 560. Το τελευταίο παρακολουθεί πιθανές συγκρούσεις με ουράνια αντικείμενα.

Αλλά ο διαστημικός βράχος, που ονομάζεται 2023 DW, είναι το μόνο αντικείμενο στη λίστα κινδύνου της NASA που κατατάσσεται στη θέση 1 στα 10 στην κλίμακα κινδύνου πρόσκρουσης του Τορίνο, μια μέτρηση για την κατηγοριοποίηση του προβλεπόμενου κινδύνου σύγκρουσης αντικειμένου με τη Γη. Όλα τα άλλα αντικείμενα κατατάσσονται στο 0 στην «κλίμακα του Τορίνο».

A newly discovered asteroid roughly the size of an Olympic swimming pool has a “small chance” of colliding with Earth in the future, with a potential impact on Valentine’s Day in 2046 https://t.co/Q8ypaKtgLY

Αν και το 2023 DW βρίσκεται στην κορυφή της λίστας, η κατάταξή του στο 1 σημαίνει μόνο ότι «η πιθανότητα σύγκρουσης είναι εξαιρετικά απίθανη, χωρίς να υπάρχει λόγος ανησυχίας του κοινού», σύμφωνα με το Jet Propulsion Laboratory, ενώ η κατάταξη 0 σημαίνει ότι «η πιθανότητα μιας σύγκρουσης είναι μηδενική ή είναι τόσο χαμηλή ώστε να είναι ουσιαστικά μηδενική».

We've been tracking a new asteroid named 2023 DW that has a very small chance of impacting Earth in 2046. Often when new objects are first discovered, it takes several weeks of data to reduce the uncertainties and adequately predict their orbits years into the future. (1/2) pic.twitter.com/SaLC0AUSdP