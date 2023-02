Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνάντησε τον «Greek Freak» του NFL (vid)

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνάντησε το ελληνικό φαινόμενο του NFL Γιώργο Καρλαύτη, πρωταθλητή του αμερικανικού ποδοσφαίρου.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δημοσίευσε στις σελίδες του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τη στιγμή που συνάντησε τον Έλληνα πρωταθλητή του φετινού Super Bowl, Γιώργο Καρλαύτη.

Ο πρωθυπουργός έδειξε τον ενθουσιασμό του για τα επιτεύγματα του νεαρού παίκτη των Κάνσας Σίτι Τσιφς, ο οποίος κατάφερε να στεφθεί πρωταθλητής. Την ίδια στιγμή, ο Κυριάκος Μητσοτάκης στάθηκε στο γεγονός, πως δεν περίμενε ποτέ ότι θα είχαμε Έλληνα που θα κατακτούσε την κορυφή του NFL.

«Greek Freak» δεν υπάρχει μόνο στον μαγικό κόσμο του NBA αλλά σύμφωνα με τους Αμερικανούς υπάρχει και στο NFL, στο κορυφαίο αθλητικό θέαμα των ΗΠΑ. Αυτός δεν είναι άλλος από τον 21χρονο, Γιώργο Καρλαύτη.

Στο Super Bowl οι Κάνσας Σίτι Τσιφς επιβλήθηκαν επί των Φιλαντέλφια Ίγκλις με 38-35 και για δεύτερη φορά τα τελευταία τρία χρόνια ανέβηκαν στη κορυφή.

Forever introduced as Super Bowl Champion @TheGK3! So proud of our @WLfootballRDP brother! #superbowlchampion #chiefskingdom #RDP pic.twitter.com/R6TVRvjRQc