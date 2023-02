Πιλότος άλλαξε τη διαδρομή για να δείξει στους επιβάτες το βόρειο σέλας

Ένας πιλότος της EasyJet έκανε στροφή 360 μοιρών για να χαρίσει στους επιβάτες μια εκπληκτική θέα του Βόρειου Σέλας.

Ένα αεροπλάνο ταξίδευε από την Ισλανδία προς το Μάντσεστερ, καθώς το βόρειο σέλας φώτιζε τον ουρανό σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο, σε μια σπάνια επίδειξη. Ο επιβάτης Adam Groves, από το Lymm του Cheshire, δήλωσε ότι το απίστευτο θέαμα «απογείωσε» το τετραήμερο ταξίδι του, στο οποίο αρραβωνιάστηκε.

Ο κ. Groves δήλωσε ότι αυτός και η αρραβωνιαστικιά του Jasmine Mapp βρίσκονταν στη δεξιά πλευρά του αεροπλάνου, το οποίο απογειώθηκε από το Ρέικιαβικ, και δεν θα μπορούσαν να δουν τα φώτα αν δεν ήταν ο «πολύ ευγενικός» πιλότος.

Big thanks to the @easyJet pilot of EZY1806 from Reykjavik to Manchester who did a 360 fly by mid flight to make sure all passengers could see the incredible Northern Lights 🤩 pic.twitter.com/A4CHi9Hqgo