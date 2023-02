Έμπορος ναρκωτικών έκανε πλαστικές για να ξεφύγει από την αστυνομία

Για τους γείτονές του, ο Jimin Seong ήταν ένας «όμορφος Κορεάτης» με κυματιστά μαλλιά και απαλό δέρμα. Αλλά, η εμφάνιση ξεγελάει.

Την περασμένη εβδομάδα, οι Αρχές της Ταϊλάνδης έκαναν έφοδο σε ένα ακίνητο στα προάστια του Μπανγκόκ, όπου κρυβόταν έμπορος ναρκωτικών που διέφυγε επί μήνες. Για τους γείτονές του, ο Jimin Seong ήταν ένας «όμορφος Κορεάτης» με κυματιστά μαλλιά και απαλό δέρμα. Αλλά, η εμφάνιση ξεγελάει.

Το πραγματικό του όνομα είναι Saharat Sawanjaeng, είναι Ταϊλανδός και φαίνεται ότι έκανε μία σειρά από επεμβάσεις για να αλλάξει το πρόσωπό του. Μέσω των πλαστικών «άλλαξε εντελώς» το πρόσωπό του και υιοθέτησε ένα εντελώς διαφορετικό στυλ για να συνεχίσει την παράνομη δράση του.

