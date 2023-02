Ένας αετός στη Μινεσότα θάφτηκε μέχρι το κεφάλι από χιόνι για να προστατέψει τα αυγά του (vid)

Μια μαμά πρέπει να κάνει ό,τι περνάει από το χέρι της, προκειμένου να προστατέψει τα παιδιά της.Έτσι και ο αετός κάνει οτιδήποτε, ώστε να διασφαλίζει την ασφάλεια των παιδιών του.

Ένας φαλακρός αετός στη Μινεσότα, των ΗΠΑ, βρέθηκε θαμμένος μέχρι το κεφάλι στο χιόνι την περασμένη Τετάρτη (22/02), καθώς κρατούσε δύο αυγά ζεστά κατά τη διάρκεια μιας χιονοθύελλας.

Μέχρι το πρωί, ο αετός είχε καλυφθεί από χιόνι και γύρισε τα αυγά της για να βεβαιωθεί ότι ήταν αρκετά ζεστά, δήλωσε η Λόρι Νάουμαν, εκπρόσωπος του Προγράμματος Άγριας Ζωής για μη οικόσιτα ζώα στο Τμήμα Φυσικών Πόρων της Μινεσότα.

This dedicated bald eagle kept her eggs warm through a snowstorm pic.twitter.com/Z47w23LQ4A