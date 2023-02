Μοντέλο του OnlyFans ενοχλήθηκε αφού έμαθε ότι ο νέος σύντροφος της μαμάς της είναι ένας από τους κορυφαίους συνδρομητές της

Ένα μοντέλο του OnlyFans αποκάλυψε πώς ο νέος σύντροφος της μητέρας της είναι ένας από τους συνδρομητές της.

Μια νεαρή influencer του OnlyFans βρίσκεται σε δύσκολη θέση, αφού η 28χρονη γνώρισε τον «νέο έρωτα της ζωής της μητέρας της». Αυτό που συνειδητοποίησε είναι πως ο νέος σύντροφος της μαμάς της είναι συνδρομητής στη σελίδα της στο OnlyFans, όπου κερδίζει περίπου 6.000 δολάρια κάθε μήνα.

Η ίδια μιλώντας σε ραδιοφωνική εκπομπή μίλησε για την εμπειρία της και πως κατάφερε να καταλάβει πως ο νέος φίλος της μητέρας της αποτελεί συνδρομητής της. «Η μαμά μου ξέρει ότι δραστηριοποιούμαι σε αυτό το χώρο, καθώς γνωρίζει πως αποτελεί μια πολύ καλή πηγή εσόδων». «Κάνω μόνο γυμνόστηθες λήψεις», πρόσθεσε.

