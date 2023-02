Ο Τζο Μπάιντεν στραβοπάτησε ξανά στις σκάλες του Air Force One και παραλίγο να πέσει (vid)

Βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου δείχνει τον Αμερικανό πρόεδρο να ανεβαίνει τα σκαλιά και λίγο πριν μπει μέσα στο αεροπλάνο να πέφτει στα γόνατα του.

Παραλίγο να έχει ατύχημα ο Τζο Μπάιντεν μετά το τέλος του τριήμερου ταξιδιού του στην Ευρώπη, που περιελάβανε μία μυστική επίσκεψη στην Ουκρανία και μετέπειτα στάση στην Πολωνία.

