Το ιστορικό καρναβάλι της Κολωνίας συμπλήρωσε 200 χρόνια: O Τζιάνι Ινφαντίνο ήταν ένας από τους πρωταγωνιστές (vid)

Πάνω από 1 εκατομμύριο συμμετέχοντες παρέλασαν στο κεντρικό τμήμα της γερμανικής πόλης και περιέλουσαν τους θεατές με γλυκά, σοκολάτες και άλλα πράγματα για να γιορτάσουν τη «Δευτέρα των Ρόδων».

Περισσότεροι από 1 εκατομμύριο άνθρωποι ντυμένοι με φανταχτερά ρούχα βγήκαν στους δρόμους της Κολωνίας στη Γερμανία τη Δευτέρα, (20/02) καθώς μια μεγάλη παρέλαση ήταν σε πλήρη εξέλιξη για τον εορτασμό της 200ης επετείου του καρναβαλιού της πόλης.

Τα άρματα που παρουσιάστηκαν στο κοινό, αφορούσαν προσωπικότητες που απασχόλησαν το περασμένο έτος. Την τιμητική τους είχαν ο Ινφαντίνο, πρόεδρος της FIFA, ο Πούτιν, πρόεδρος της Ρωσίας και ο γερμανός πολιτικός Όλαφ Σολτς.

Germany's Rose Monday Parade has returned after a two-year hiatus — and as per usual, many floats featured political satire. pic.twitter.com/NgffHUnmLN