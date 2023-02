Συναγερμός στο Παρίσι: Εκκενώθηκε εμπορικό κέντρο μετά από αυτοκτονία άνδρα (vid)

Αστυνομική επιχείρηση βρίσκεται αυτή την ώρα σε εξέλιξη στη Λα Ντεφάνς του Παρισιού με βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να δείχνει κόσμο να τρέχει πανικόβλητος.

Σε εξέλιξη βρίσκεται αστυνομική επιχείρηση στη συνοικία Λα Ντεφάνς του Παρισιού, με τις αρχές να καλούν τους πολίτες να αποφύγουν την περιοχή. Τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι άνδρας αυτοκτόνησε, προκαλώντας ισχυρό θόρυβο, που τρομοκράτησε τους πολίτες.

Αστυνομική επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη στην εμπορική συνοικία Λα Ντεφάνς του Παρισιού, όπως ανακοίνωσε μέσω του Twitter ο υπουργός Εσωτερικών Ζεράλ Νταρμανέν, ύστερα από ισχυρό κρότο που ακούστηκε εντός του εμπορικού κέντρου Westfield Les Quatre Temps, τρομοκρατώντας τους πολίτες που βρίσκονταν στο σημείο.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ο εκκωφαντικός θόρυβος που προκάλεσε πανικό φέρεται να προκλήθηκε από άνδρα που αυτοκτόνησε εντός του εμπορικού κέντρου. Γαλλικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν πως πολίτες άρχισαν να τρέχουν έντρομοι προς την έξοδο του κτιρίου.

