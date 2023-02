Η συγκινητική στιγμή που σκύλος «αγκάλιασε» καρχαρία στις Μπαχάμες (vid)

Το μοναδικό αυτό θέαμα, που σκύλος πέφτει στη θάλασσα και «αγκαλιάζει» ένα καρχαρία, έχει συγκινήσει το κόσμο του διαδικτύου.

Η θέα ενός τεράστιου καρχαρία ήταν μια σπάνια απόλαυση για 32 ταξιδιώτες σε ένα τουριστικό σκάφος στις Μπαχάμες αυτή την εβδομάδα. Αλλά τότε, έγινε κάτι ακόμα πιο παράξενο: Ένας σκύλος βούτηξε από μια κοντινή αποβάθρα για να αντιμετωπίσει το τερατώδες θαλάσσιο πλάσμα.

Οι τουρίστες που επέβαιναν στην τετράωρη εκδρομή ακούγονται να φωνάζουν και να παρακαλούν τον σκύλο να γυρίσει πίσω, σε ένα βίντεο που κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Θεέ μου!» και «Φύγε μωρό μου!» και «Σταμάτα να το κυνηγάς!», είναι μερικές από τις προτάσεις που ακούγονται από τους τουρίστες, καθώς φοβήθηκαν για την ζωή του σκύλου.

You may be cool but you’ll never be ‘dog jumps on top of a Great Hammerhead Shark 🦈 and rides it’ cool. Except for the guy I watched so this (drunk) at the Atlantis resort. That guy was cool, I guess. pic.twitter.com/49nlWt2aqk