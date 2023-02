Νέες μεγάλες προσφορές για videogames σε PS4 και PS5

FIFA 23, The Witcher 3: Wild Hunt και άλλα.

Διανύουμε περίοδο προσφορών και εκπτώσεων και η Sony ανακοίνωσε ένα νέο κύμα μειωμένων τιμών για τους κατόχους PS4 και PS5 που ψάχνονται να εμπλουτίσουν τη συλλογή τους.

Συγκεκριμένα, από σήμερα έως και την 1η Μαρτίου, οι ενδιαφερόμενοι θα βρουν στο PlayStation Store εκπτώσεις σε «δυνατά» ονόματα της αγοράς, όπως τα FIFA 23 και The Witcher 3: Wild Hunt.

Τα μέλη που έχουν συνδρομή στο PlayStation Plus θα δουν το ποσοστό έκπτωσης της ενέργειας να διπλασιάζεται, οπότε μην χάνετε χρόνο. Μπορείτε να βρείτε τις εκπτώσεις μέσα από το PlayStation Store στην κονσόλα σας ή μέσω του browser σας με ένα click εδώ.

Με μια πρώτη ματιά, αυτά που ξεχωρίσαμε είναι τα:

Assassin’s Creed Valhalla από €30.59

F1 22 Champions Edition στα €26.99

Far Cry 6 στα €20.99

FIFA 23 από €27.99

Goat Simulator 3 στα €23.99

Grand Theft Auto V στα €19.19

Marvel’s Spider-Man Miles Morales Ultimate Edition στα €49.59

Need for Speed Unbound στα €39.99

Ratchet & Clank Rift Apart στα €39.99

Red Dead Redemption 2 Ultimate Edition στα €29.99

The Witcher 3: Wild Hunt στα €14.99

The Last of Us Part II από €9.59

WWE 2K22 στα €17.59