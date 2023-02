To Πρώτο Job Day by Brown είναι γεγονός!

H ομάδα της Brown Hotels μεγαλώνει συνεχώς και ψάχνει τα νέα δημιουργικά της μέλη.

Σε περιμένουμε την Πέμπτη, 16 Φεβρουαρίου 2023 για να σε ξεναγήσουμε από κοντά στον κόσμο της Brown Hotels. Εάν ψάχνεις για ένα συναρπαστικό περιβάλλον για να ξεκινήσεις την καριέρα σου στον τουρισμό ή μια αλλαγή σε αυτό που κάνεις, θα χαρούμε να σε γνωρίσουμε από κοντά στην Ημέρα Καριέρας της Brown!

Επισκέψου το 1ο Job day by Brown στο ξενοδοχείο Brown Acropol, σε ένα μοναδικό all day Brown experience και ζήσε από κοντά την αυθεντική φιλοσοφία και εμπειρία του hospitality… the Brown way.

Jump into the Brown Hotel World!

Πού: Παναγή Τσαλδάρη 1, (Πειραιώς)

10552, Αθήνα

Πότε: Πέμπτη, 16 Φεβρουαρίου 2023

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε εδώ: https://brownhotels.com/gr/jobfair