Έντρομοι αστυνομικοί στη Βρετανία προσπαθούν να πιάσουν εξαγριωμένο pitbull: Ένας άρπαξε τον πυροσβεστήρα (vid)

Ένα βίντεο καταγράφει τη στιγμή που η αστυνομία παλεύει να συγκρατήσει έναν άγριο σκύλο αφού πριν είχε δαγκώσει ένα μικρό παιδί.

Ένα 13χρονο αγόρι δαγκώθηκε από σκύλο σε στάση λεωφορείου την Πέμπτη(02/02) στο Tower Hamlets, στο ανατολικό Λονδίνο.

Happened in the E3 A dog bites a child This happened this afternoon on Burdett Road opposite Mile End Leisure Centre.



📍Burdett Rd, E3



Even the the old bill struggled to control the dog. Look at the strength just on that jaw



Hopefully the child is ok pic.twitter.com/ps2qTxNLbS