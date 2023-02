Το God of War Ragnarok πέτυχε πωλήσεις ρεκόρ για το πρώτο τρίμηνο κυκλοφορίας του

Πάνω από 11 εκατομμύρια αντίτυπα στα χέρια καταναλωτών.

Το God of War Ragnarok κατάφερε να πουλήσει 11 εκατομμύρια αντίτυπα σε μόλις 3 μήνες κυκλοφορίας, όπως ανακοίνωσε το PlayStation και η Sony Santa Monica Studio.

«Μας τιμά ιδιαίτερα το ότι το God of War Ragnarok πούλησε 11 εκατομμύρια αντίτυπα μέχρι σήμερα. Δεν θα ήταν εφικτό χωρίς την υποστήριξη των fans μας και γι’ αυτό σας ευχαριστούμε για το ότι μας συνοδεύσατε σε αυτό το ταξίδι», σημειώνει η ομάδα ανάπτυξης για την εξέλιξη.

We’re incredibly humbled that #GodofWarRagnarok has officially sold through 11 million copies!



None of this would be possible without the support of our fans, so thank you for coming on this journey with us! pic.twitter.com/7KlAT9eddG