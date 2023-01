Επίσημη αφίσα και πρεμιέρα μέσα στο 2023 για τη σειρά One Piece του Netflix

Έρχεται μέσα στη χρονιά η νέα παραγωγή στην δημοφιλή πλατφόρμα.

Το Netflix δημοσίευσε το πρώτο επίσημο πόστερ για την σειρά One Piece που ετοιμάζεται να προβάλλει. Η εταιρεία προσέφερε μια πρώτη ματιά στον Inaki Godoy ως Monkey d. Luffy που κοιτάει προς το ηλιοβασίλεμα σηκώνοντας το χέρι του ψηλά.

Adventure is on the horizon! ONE PIECE sets sail in 2023. Click Remind Me to add it to your list.https://t.co/c9RxnWdQiY pic.twitter.com/rQES39Gkmk