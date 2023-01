Η τρομακτική στιγμή που γιαγιά τράβηξε βίντεο από τον τυφώνα που χτύπησε το Τέξας (vid)

Τα πλάνα που έχει τραβήξει η γυναίκα είναι πράγματι σοκαριστικά. Η πολιτεία του Τέξας βρέθηκε αντιμέτωπη με το φυσικό φαινόμενο, που προκάλεσε αρκετές υλικές ζημιές.

Τον απόλυτο τρόμο βίωσαν γιαγιά, κόρη και εγγονός στην πολιτεία του Τέξας των ΗΠΑ, όταν επέστρεφαν με το αμάξι από το σχολείο του παιδιού.

Την περασμένη Πέμπτη (26/01) η πολιτεία του Τέξας βρέθηκε αντιμέτωπη με ακραίες καιρικές συνθήκες, από τις οποίες προκλήθηκαν αρκετές καταστροφές. Η μετεωρολογική υπηρεσία είχε προειδοποιήσει πως την συγκεκριμένη μέρα, στην πολιτεία θα πνέουν αρκετά δυνατοί άνεμοι που θα φτάνουν μέχρι και τα 40 χιλιόμετρα την ώρα.

Παρά το γεγονός, τα σχολεία λειτούργησαν κανονικά. Έτσι η γιαγιά και η μητέρα πήγαν στο σχολείο, ώστε να πάρουν το παιδί, καθώς είχε σχολάσει. Ξαφνικά ο καιρός άλλαξε και ισχυροί άνεμοι κατέκλυσαν την περιοχή.

Η γυναίκα αποφάσισε να βρει ένα χώρο για να παρκάρει. «Πατούσα συνεχώς το φρένο. Οι άνεμοι ήταν τόσο δυνατοί που πίστευα πως θα σηκώσουν το αμάξι. Αποφάσισα να βγάλω το κινητό μου και να καταγράψω την στιγμή», δήλωσε η γυναίκα σε τοπικό μέσο.

Drone footage shows the extent of tornado damage in Pasadena, TX to the Southeast of the Houston metro. This is where there was a tornado emergency earlier this afternoon. #TXwx pic.twitter.com/AythDxkupq