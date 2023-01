Σκηνές τρόμου στα Harrods: Μαχαίρωσαν 20χρονο για ένα ρολόι (vid)

Αιματηρό επεισόδιο για ένα ρολόι στο τμήμα της Louis Vuitton στα Harrods. Μαχαίρωσαν 20χρονο στο πολυτελές πολυκατάστημα.

Ένα σοκαριστικό περιστατικό σημειώθηκε στο εμβληματικό πολυκατάστημα Harrods στο Λονδίνο. Ο καβγάς, που φέρεται να ξεκίνησε στο κατάστημα γνωστής αλυσίδας στα Harrods, είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός 20χρονου.

«Η αστυνομία κλήθηκε στις 19:33 το Σάββατο, 28 Ιανουαρίου, για έναν καβγά μέσα στο κατάστημα Harrods.Οι αστυνομικοί βρήκαν έναν άντρα, ηλικίας 20 ετών, να φέρει τραύματα από μαχαίρι.

Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με ασθενοφόρο. Τα χτυπήματα δεν κρίνονται απειλητικά για τη ζωή του. Οι ντετέκτιβ διεξάγουν έρευνα. Δεν έχει γίνει καμία σύλληψη σε αυτό το πρώιμο στάδιο. Οι έρευνες συνεχίζονται» τονίζεται σε ανακοίνωση της αστυνομίας.

Η Μητροπολιτική Αστυνομία έχει καλέσει τους μάρτυρες να δώσουν οποιαδήποτε πληροφορία θα μπορούσε να οδηγήσει στη σύλληψη του δράστη.

Το θύμα, όπως αναφέρει η Sun, φέρεται να έγινε στόχος για το επώνυμο ρολόι του. Έντρομοι οι πελάτες είδαν τη λίμνη αίματος στους διαδρόμους, με τον δράστη να καταφέρνει να διαφύγει από το παγκοσμίου φήμης πολυκατάστημα.

We were called at 7.33pm to a fight inside the Harrods store in Brompton Road, SW1. A man in his 20s was taken to hospital with stab/slash injuries. His condition has been assessed as not life-threatening or life-changing. No arrest yet; enquiries continue. Cordons are in place