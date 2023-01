Μεγιστάνας ξοδεύει 2 εκατομμύρια το χρόνο για να μείνει για πάντα νέος

Ο Bryan Johnson είναι ένας 45χρονος άνδρας αλλά έχει καταφέρει να αποκτήσει την φυσική κατάσταση ενός 18χρονου νέου.

Ο διευθύνων σύμβουλος βιοτεχνολογίας Bryan Johnson έχει μια ομάδα 30 γιατρών και εμπειρογνωμόνων υγείας για να του δώσει «την καρδιά ενός 37χρονου, το δέρμα ενός 28χρονου και τη φυσική κατάσταση ενός 18χρονου»

Αλλά αυτό δεν είναι αρκετό, καθώς ο στόχος του είναι να λειτουργούν όλα τα όργανα του σαν να είναι 18χρονος, συμπεριλαμβανομένου του εγκεφάλου, του ήπατος, των νεφρών, των δοντιών, του δέρματος και των μαλλιών.

Bryan Johnson sold his company to PayPal for $800 million in 2013.



Since then, he's been investing millions to reduce aging.



In 2021, he reduced his epigenetic age by 5.1 years in 7 months (World Record)



Here’s a breakdown of his “Blueprint” and my own experience with it: 🧵 pic.twitter.com/igFya5JLiz