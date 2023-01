Πικάντικες αποκαλύψεις της Πάμελα Άντερσον: «Βοήθησα τον Τζακ Νίκολσον σε τρίο να φτάσει στο τέλος»

Η εκρηκτική ξανθιά τόνισε πως δεν μπόρεσε να συγκρατηθεί και να μην κοιτάξει ενώ εκείνος έκανε τρίο.

Η Πάμελα Άντερσον, για πολλούς άνδρες, ήταν το απόλυτο θηλυκό και sex symbol των '90s. Κάτι που επιβεβαιώνει με αυτά που λέει στο ντοκιμαντέρ για τη ζωή της.

Μεταξύ άλλων έχει αποκαλύψει όσα τις πρόσφερε ο Σιλβέστερ Σταλόνε για να γίνει η σύντροφός του αλλά και ότι ακόμα ένας αστέρας του Χόλιγουντ την έβλεπε ερωτικά.

Ο λόγος για τον Τζακ Νίκολσον, για τον οποίο μίλησε σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Variety.

Συγκεκριμένα ανέφερε πως την περίοδο που βρισκόταν στη βίλα του ιδιοκτήτη του Playboy, Χιου Χέφνερ, είχε δει κατά λάθος τον Τζακ Νίκολσον, ενώ έκανε τρίο.

