Έκοψαν το ρεύμα στο προξενείο της Νιγηρίας λόγω απλήρωτων λογαριασμών

Οι οφειλές του προξενείου είχαν φτάσει στις 23.300€, με αποτέλεσμα η εταιρεία να κόψει την παροχή ρεύματος.

Το προξενείο της Νιγηρίας στο Γιοχάνεσμπουργκ διαμαρτυρήθηκε επισήμως στην κυβέρνηση της Νότιας Αφρικής, αφού ο δήμος της πόλης αυτής έκοψε το ρεύμα στο κτίριό του, λόγω απλήρωτων λογαριασμών.

Δημοτικοί υπάλληλοι στο προξενείο, για να κόψουν το ρεύμα αφού οι οφειλές είχαν φτάσει στα 400.000 ραντ (23.300 ευρώ). Το προξενείο αρνήθηκε να επιτρέψει την είσοδο στην «ομάδα εισβολής» και έτσι διακόπηκε η παροχή από άλλο σημείο.

We are on our 2nd day of Revenue collection drive around Alexandra Service Delivery Centre(SDC).

Here we started with the Nigerian Consulate General in Illovo who owe @CityofJoburgZA minimum of R600 000, and they were cut-off.