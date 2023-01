Πρόστιμο από την αστυνομία στον Σούνακ γιατί δεν φορούσε ζώνη ασφαλείας στο αυτοκίνητο (vid)

Ο Σούνακ, ζήτησε συγγνώμη χθες, Πέμπτη(19/01), γι αυτό που αποκάλεσε «μικρό λαθάκι, ένα λάθος κρίσης»

Η βρετανική αστυνομία επέβαλε πρόστιμο σήμερα στον πρωθυπουργό Ρίσι Σούνακ γιατί οδηγούσε ένα αυτοκίνητο χωρίς να φορά τη ζώνη ασφαλείας του προκειμένου να γυρίσει ένα βίντεο σύντομης διάρκειας για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Σε αυτό το βίντεο που αναρτήθηκε στον λογαριασμό του στο Instagram, το οποίο έκτοτε αφαιρέθηκε, ο επικεφαλής της συντηρητικής κυβέρνησης μιλά με ενθουσιασμό για την πολιτική του της εδαφικής εξισορρόπησης, καθισμένος στο πίσω μέρος ενός αυτοκινήτου χωρίς να φορά τη ζώνη ασφαλείας του, ενώ ταξίδευε στη βόρεια Αγγλία.

Ο Σούνακ, ζήτησε συγγνώμη χθες, Πέμπτη, γι αυτό που αποκάλεσε «μικρό λαθάκι, ένα λάθος κρίσης».

«Μετά την κυκλοφορία ενός βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που δείχνει ένα πρόσωπο να μην φορά ζώνη ασφαλείας ενώ επέβαινε σε αυτοκίνητο που κινείτο στο Λάνκασιρ, εκδώσαμε σήμερα κλήση (FPN) για έναν 42χρονο άνδρα από το Λονδίνο», ανακοίνωσε η αστυνομία του Λάνκασιρ στο Twitter.

🚨 | NEW: PM Rishi Sunak was NOT wearing a seatbelt in a video recorded in his Government car this morning pic.twitter.com/SOLn5YGnT7