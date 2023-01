Σχολικό λεωφορείο στο Λονδίνο τυλίχθηκε στις φλόγες ενώ βρίσκονταν μέσα παιδιά (vid)

Το λεωφορείο 30 θέσεων που εκείνη την ώρα ήταν σχεδόν γεμάτο πήρε φωτιά κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες.

Παραλίγο τραγωδία να σημειωθεί το πρωί της Παρασκευής(20/01) σχεδόν στην «καρδιά» του Λονδίνου, όταν ένα σχολικό λεωφορείο που μετέφερε παιδιά, τυλίχτηκε στις φλόγες ενώ διέσχιζε έναν πολυσύχναστο δρόμο.

Vehicle fire earlier Whiston Road #hackney prompt action by @LFB_HACKNEY protecting local properties . Road closures and thick smoke. Hope nobody hurt pic.twitter.com/rwepBTEhD1