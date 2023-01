Σοκαριστικές εικόνες σε σχολείο στην Σκωτία: Χτυπούσε με μπουνιές και κλωτσιές την συμμαθήτρια της στο κεφάλι (vid)

Το γεγονός έχει λάβει μεγάλη έκταση, καθώς για το συμβάν τοποθετήθηκε η πρωθυπουργός της χώρας.

Ένα απίστευτο περιστατικό έλαβε μέρος σε σχολείο της Σκωτίας, με δύο κορίτσια να έρχονται στα χέρια. Οι εικόνες που κάνουν τον γύρο του διαδικτύου έχουν σοκάρει την κοινή γνώμη, με αποτέλεσμα η πρωθυπουργός της χώρας να τοποθετηθεί για το συμβάν

Οι εικόνες είναι πραγματικά τρομακτικές. Η κοπέλα φαίνεται να σηκώνεται από την θέση της και να κατευθύνεται προς την συμμαθήτριας. Τότε την σέρνει από την καρέκλα, την ρίχνει κάτω και αυτό που ακολούθησε, δεν έχει προηγούμενο.

Thank you @willie_rennie for raising the horrific violence seen at @WaidAcademy recently at #FMQs. @nicolasturgeon @ScotGovFM said she wanted to see the video. Here it is. pic.twitter.com/7sVftAXUXK