PlayStation VR2: 13 ακόμη τίτλοι έρχονται στο λανσάρισμα της κάσκας (vids)

Η Sony διευρύνει ακόμη περισσότερο τη βιβλιοθήκη των παιχνιδιών που θα προσφέρει.

Το PlayStation VR2 έρχεται στις 22 Φεβρουαρίου και το μεγάλο ερώτημα είναι ποια παιχνίδια θα το συνοδεύσουν.

Όσο πλησιάζουμε προς εκείνη την ημερομηνία, η Sony και το PlayStation μοιράζονται ακόμη περισσότερες πληροφορίες μαζί μας και έτσι έχουμε πλέον μια πιο ξεκάθαρη εικόνα, αλλά και ανακοινώσεις για 13 νέα παιχνίδια που αναμένονται στην περίοδο λανσαρίσματος.

Στην μεγάλη λίστα βρίσκονται τα Horizon: Call of the Mountain και Gran Turismo 7 (με δωρεάν update), ενώ προστέθηκαν σε αυτή και τα κλασικά Rez Infinite, Tetris Effect που θα προσφέρονται σε μορφή αναβάθμισης με χρέωση €9,99 έκαστο.

H πλήρης ανανεωμένη λίστα με τα παιχνίδια του PlayStation VR2 έχει ως εξής

After the Fall (Vertigo Games)

Altair Breaker (Thirdverse)

Before Your Eyes (Skybound Interactive)





Cities VR (Fast Travel Games)Cosmonious High (Owlchemy)Creed Rise to Glory: Championship Edition (Survios)The Dark Pictures: Switchback (Supermassive)Demeo (Resolution Games)Dyschronia: Chronos Alternate (MyDearest Inc., Perp Games)Fantavision 202X (Cosmo Machia, Inc.)Gran Turismo 7 (μέσω δωρεάν update στην PS5 έκδοση του GT7)Horizon Call of the Mountain (Firesprite, Guerrilla)Job Simulator (Owlchemy)Jurassic World Aftermath (Coatsink)Kayak VR: Mirage (Better Than Life)Kizuna AI – Touch the Beat! (Gemdrops, Inc.)The Last Clockwinder (Pontoco/Cyan Worlds)The Light Brigade (Funktronic Labs)Moss 1 & 2 Remaster (Polyarc)NFL Pro Era (StatusPro, Inc., δωρεάν PS VR2 upgrade)No Man’s Sky (Hello Games)Pavlov VR (Vankrupt)Pistol Whip (Cloudhead, δωρεάν upgrade)Puzzling Places (Realities.io, δωρεάν upgrade)Resident Evil Village (Capcom, μέσω δωρεάν update για την PS5 έκδοση του RE Village)Rez Infinite (Enhance)Song in the Smoke (17 Bit)STAR WARS: Tales from the Galaxy’s Edge (ILMxLab)Synth Riders (Kluge Interactive, δωρεάν upgrade)The Last ClockwinderThe Tale of Onogoro (Amata K.K)Tentacular (Devolver)Tetris Effect (Enhance)Thumper (Drool LLC)The Walking Dead: Saints & Sinners: Ch. 2: Retribution (Skydance)Vacation Simulator (Owlchemy)What the Bat (Triband)

Zenith: The Last City (Ramen VR, δωρεάν upgrade)

Το PlayStation VR2 θα κυκλοφορήσει στις 22 Φεβρουαρίου στην τιμή των €599,99.