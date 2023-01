Απίστευτη γυναίκα άφησε σε «άτυχο» θαμώνα ραβασάκι με το τηλέφωνό της: Έλυσε δεκάδες εξισώσεις μέχρι να μπορέσει να τη καλέσει

Ένα ασυνήθιστο ραβασάκι έλαβε νεαρός σε μπαρ, αφού για να μπορέσει τελικά να τηλεφωνήσει στη κοπέλα έπρεπε να χρησιμοποιήσει τα μαθηματικά του.

Μια γυναίκα βγήκε επιτέλους στη δημοσιότητα αφού έδωσε σε έναν άνδρα που γνώρισε σε μπαρ τον αριθμό της με δύο ψηφία να λείπουν - και του είπε να μαντέψει τα υπόλοιπα γιατί...άξιζε.

Ο άνδρας αν και βρέθηκε αρχικά σε μια άβολη κατάσταση, δεν το έβαλε κάτω.

Μοιραζόμενος το ταξίδι στο διαδίκτυο, ένας χρήστης του Twitter που χρησιμοποιεί το ψευδώνυμο Henpacked Hal, ανέβασε φωτογραφίες που περιγράφουν λεπτομερώς τη ζωή του ξαδέρφου του στα ραντεβού με τη λεζάντα: «Ο 22χρονος ξάδερφός μου γνώρισε την κοπέλα των ονείρων του σε ένα μπαρ και πάει πολύ καλά».

My 22 year old cousin met his dream girl at a bar and it's going pretty well pic.twitter.com/ZrHB8rYuoV