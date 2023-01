The Last of Us: Μετά την εντυπωσιακή πρεμιέρα, trailer δείχνει τα όσα θα ακολουθήσουν στη σειρά

Η νέα παραγωγή του HBO έκλεψε τις εντυπώσεις και αναμένεται πιο συναρπαστική.

To The Last of Us, το δημοφιλές videogame franchise του PlayStation, έκανε το ντεμπούτο του μέσα από το δίκτυο HBO και τις συνεργαζόμενες πλατφόρμες σε όλο τον κόσμο και έκλεψε τις εντυπώσεις (διαβάστε μια κριτική του πρώτου επεισοδίου εδώ).

H νέα σειρά δείχνει το ταξίδι του Joel (Pedro Pascal) και της 14χρονης Ellie (Bella Ramsey) κατά μήκος των ΗΠΑ.

Η πρεμιέρα της σειράς έγινε την Δευτέρα 16 Ιανουαρίου στις 04.00 ώρα Ελλάδος και οι fans έδειξαν να ενθουσιάζονται με το τελικό αποτέλεσμα και το πως αποτυπώθηκε τόσο πιστά ένα videogame στη μικρή οθόνη.

Το HBO δημοσίευσε και το πρώτο trailer που δείχνει τι θα ακολουθήσει, έτσι ώστε να πάρετε μια γεύση τι θα περιμένετε στα επόμενα 8 επεισόδια που είναι προγραμματισμένα για τον πρώτο κύκλο.

Το σενάριο και την παραγωγή της σειράς έχουν οι Craig Mazin (Chernobyl) και Neil Druckmann (επικεφαλής Naughty Dog, της ομάδας ανάπτυξης του παιχνιδιού).

Ο πρώτος κύκλος θα καλύψει τα γεγονότα του πρώτου The Last of Us που κυκλοφόρησε αρχικά για το PS3 το 2013, αλλά και όσα έγιναν στο expansion The Last of Us: Left Behind που ακολούθησε το 2014.

Ταυτόχρονα με τη διάθεση του τίτλου, η Sony ξεκίνησε να προσφέρει και ένα δίωρο demo του The Last of Us Part 1 για τα μέλη του PS Plus Premium.