Η στιγμή της πτώσης του αεροσκάφους στο Νεπάλ: Σοκαριστικές οι πρώτες εικόνες (vids)

Τουλάχιστον 16 νεκροί από την πτώση αεροπλάνου στο Νεπάλ, σοκάρουν τα βίντεο από την στιγμή της πτώσης.

Σοκάρουν τα βίντεο από την στιγμή της πτώσης του αεροσκάφους στο Νεπάλ. Τουλάχιστον 16 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τη συντριβή του αεροπλάνου της Yeti Airlines με 72 επιβαίνοντες στην περιοχή Ποχάρα, όπως δήλωσε εκπρόσωπος του στρατού του Νεπάλ.

«Αναμένουμε ότι θα ανασύρουμε και άλλα πτώματα», δήλωσε ο Κρίσνα Μπαντάρι, εκπρόσωπος του στρατού, στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters. «Το αεροπλάνο έγινε κομμάτια», ανέφερε την ώρα που στο διαδίκτυο κυκλοφορούν οι πρώτες εικόνες από τη στιγμή της πτώσης.



Τοπικός αξιωματούχος που μίλησε στο κινεζικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Νέα Κίνα διευκρίνισε πως το αεροσκάφος, που εκτελούσε πτήση προς την Ποχάρα από την πρωτεύουσα Κατμαντού, συνετρίβη κοντά στον ποταμό Σέτι.

News- #Yeti Airlines plane going from #Kathmandu to Pokhara #crashed.



Yeti Airlines ATR-72 aircraft crashes near Pokhara.

68 passengers on board.#BreakingNews #Nepal #नेपाल#यति pic.twitter.com/pQQnPM5iWZ