Συνετρίβη αεροσκάφος με 72 επιβαίνοντες στο Νεπάλ (vid)

Τραγωδία στο Νεπάλ, αεροσκάφος με 72 επιβαίνοντες συνετρίβη στην περιοχή Ποχάρα.

Αεροσκάφος με 72 επιβαίνοντες συνετρίβη στην περιοχή Ποχάρα του Νεπάλ (κεντρικά), ανακοίνωσε η αεροπορική εταιρεία Yeti Airlines, στην οποία ανήκει.

Σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση, την οποία επικαλείται το πρακτορείο ειδήσεων Reuters, στο σημείο της συντριβής έχουν ήδη ανασυρθεί πτώματα.

Yeti airlines ATR72 has crashed near Pokhara Airport. A total of 68 passengers and four crew members were on board. Plumes of smoke can be seen engulfing the area, no clarity on survivors as of now. Info: @ridhimb pic.twitter.com/Id3Lsdce4Q