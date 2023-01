Σκηνές τρόμου στο Λονδίνο: Πυροβολισμοί έξω από εκκλησία, την ώρα κηδείας

Εφιαλτικές πρέπει να θεωρούνται οι στιγμές που έζησαν πολίτες που βρίσκονταν σε κηδεία στο Λονδίνο, καθώς κάποιος πυροβόλησε από αυτοκίνητο εν κινήσει.

Πυροβολισμοί έπεσαν έξω από την εκκλησία, όπου τελούνταν κηδεία, στο Λονδίνο, με συνέπεια να τραυματιστούν τέσσερις άνθρωποι, ανάμεσά τους ένα παιδί.

Το περιστατικό συνέβη έξω από εκκλησία στο βόρειο Λονδίνο, το μεσημέρι του Σαββάτου (14/01) ανακοίνωσε η αστυνομία. Τρεις γυναίκες, ηλικίας 41, 48 και 54 ετών, μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο. Από τα τραύματά τους δεν κινδυνεύει η ζωή τους, σύμφωνα με την αστυνομία.

Earlier this afternoon officers responded to reports of a shooting in the vicinity of a church in Phoenix Road, NW1.



There is a significant police presence in the area and an investigation is under way.



The update below provides further information: pic.twitter.com/lh2nVfOwoZ