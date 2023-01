Θύελλα αντιδράσεων για τον νέο θάνατο αφροαμερικανού μετά τη βίαιη σύλληψή του από την αστυνομία (vid)

Ο Κίναν Άντερσον ήταν ξάδελφος συνιδρυτή του κινήματος Black Lives Matter και πέθανε αφού υπέστη σειρά ηλεκτροσόκ με τέιζερ από αστυνομικό

Η δήμαρχος του Λος Άντζελες Κάρεν Μπας απαίτησε να τεθούν σε διαθεσιμότητα αστυνομικοί που ενέχονται στο θάνατο εξαδέλφου συνιδρύτριας του κινήματος «Black Lives Matter», ενώ διενεργείται έρευνα για την εξαιρετικά βίαιη σύλληψή του.

«Όποιο κι αν είναι το αποτέλεσμα» της έρευνας, τόνισε η δήμαρχος του Λος Άντζελες, «η ανάγκη να υπάρξει αλλαγή επειγόντως είναι ξεκάθαρη. Πρέπει να μειώσουμε τη χρήση βίας πάνω απ’ όλα, και δεν έχω απολύτως καμία ανοχή (στη χρήση) υπέρμετρης βίας».

Ο Κίναν Άντερσον, ήταν 31 ετών και ήταν συγγενής μιας γυναίκας που ίδρυσε μαζί με άλλους αφροαμερικανούς το κίνημα «Black Lives Matter». Πέθανε μερικές ώρες, αφού υπέστη σειρά ηλεκτροσόκ με τέιζερ από αστυνομικό κατά τη διάρκεια της σύλληψής του, ανέφεραν οι αρχές του Λος Άντζελες.

Το περιστατικό, που εκτυλίχθηκε την 3η Ιανουαρίου, πήρε διαστάσεις αυτή την εβδομάδα, καθώς η αστυνομία έδωσε στη δημοσιότητα την Τετάρτη (11/01) βίντεο από τη σύλληψη.

BLM co-founder’s cousin Keenan Anderson dies after being tased by cops 👀😔 pic.twitter.com/Cu1JTVfe1n