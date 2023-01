Καλλιτέχνης στην Αργεντινή θέλει να ενισχύσει την αξία του τοπικού νομίσματος ζωγραφίζοντας τον Λιονέλ Μέσι στα χαρτονομίσματα (vid)

Ο Αργεντινός καλλιτέχνης Sergio Guillermo Diaz επινόησε μια δημιουργική μέθοδο για την αντιμετώπιση του πληθωρισμού που εκτοξεύεται στα ύψη στη χώρα.

Τα χαρτονομίσματα της Αργεντινής έχουν χάσει τόση αξία τα τελευταία χρόνια λόγω του πληθωρισμού που ο τοπικός καλλιτέχνης, Σέρχιο Γκιγιέρμο Ντίας δεν διστάζει να ζωγραφίζει πάνω τους!

Με τον ετήσιο πληθωρισμό που πιθανότατα πλησίασε το 100% πέρυσι, η μεγαλύτερη αξία του αργεντίνικου νομίσματος, το χαρτονόμισμα των 1.000 πέσος, αξίζει περίπου 5,60 δολάρια επισήμως ή μόλις 3 δολάρια στις παράλληλες αγορές που χρησιμοποιούνται συνήθως για να παρακάμπτονται οι έλεγχοι κεφαλαίων.

