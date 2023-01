Δεκάδες τραυματίες στη Τουρκία μετά από κατάρρευση οροφής σε ξενοδοχείο (vid)

Τουλάχιστον 32 άνθρωποι τραυματίστηκαν, όλοι τους ελαφρά.

Τουλάχιστον 32 άνθρωποι τραυματίστηκαν όταν κατέρρευσε αργά το Σάββατο(07/01) η οροφή αίθουσας σε ξενοδοχείο της πόλης Σαρίκαμις, στην επαρχία Καρς της βορειοανατολικής Τουρκίας.

Turkey: Hotel roof collapses in Turkey - CNN Turk.

Ten people were injured in the collapse. At the time of the incident, a theatrical performance was taking place in the lobby of the hotel as part of commemorative events related to the commemoration of the martyrs.....07-01-2023 pic.twitter.com/NTpekRD36S