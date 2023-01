Αεροπλάνο στο Μεξικό χτυπήθηκε από πυρά μετά την σύλληψη του γιου του Ελ Τσάπο (vid)

Σκηνές βίας ξέσπασαν σε ολόκληρη την Κουλιακάν, μετά την σύλληψη του Οβίντιο Γκουζμάν, γιου του διαβόητου βαρόνου των ναρκωτικών.

Χαοτικές σκηνές στο εσωτερικό της πτήσης της Aeromexico, Σιναλόα-Μεξικό μετά από αναφορές για πυροβολισμούς, ως αντίδραση μιας συμμορίας, μετά τη σύλληψη του αρχηγού της μεξικανικής συμμορίας ναρκωτικών Οβίντιο Γκουζμάν, γιου του φυλακισμένου βασιλιά Χοακίν «El Chapo» Γκουζμάν.

«Κράτος εν κράτει» αποδεικνύονται για ακόμη μια φορά τα καρτέλ των ναρκωτικών στο Μεξικό, καθώς αεροπλάνο που επρόκειτο να αναχωρήσει από το Κουλιακάν, στην Πολιτεία της Σιναλόα στο Μεξικό, χτυπήθηκε από πυρά το πρωί της Πέμπτης (05/01), ωστόσο κανένας επιβάτης, ούτε εργαζόμενος στο αεροδρόμιο δεν έπαθε το παραμικρό, όπως ανακοίνωσε η μεξικανική αεροπορική εταιρεία Aeromexico.

Η είδηση για τη σύλληψη του Οβίδιο κυκλοφόρησε έπειτα από μια νύχτα ταραχών στην πόλη Κουλιακάν, στην Πολιτεία Σιναλόα του βόρειου Μεξικού, όπου εδρεύει το ομώνυμο καρτέλ, μια από τις ισχυρότερες οργανώσεις διακίνησης ναρκωτικών στον κόσμο. Ο Οβίδιο Γκουσμάν, ο οποίος ανέλαβε αρχηγική θέση στο Καρτέλ Σιναλόα μετά τη σύλληψη του πατέρα του, είχε κρατηθεί για λίγο τον Οκτώβριο του 2019 αλλά αφέθηκε γρήγορα ελεύθερος, για να αποφευχθούν αντίποινα από το καρτέλ.

Οι τοπικές αρχές κάλεσαν τους κατοίκους να μείνουν στα σπίτια τους. Σχολεία και διοικητικές υπηρεσίες παρέμειναν κλειστά λόγω της βίας. Μη επαληθευμένα βίντεο που αναρτήθηκαν σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν σφοδρή ανταλλαγή πυρών, ακόμη και από ελικόπτερα, κατά τη διάρκεια της νύχτας. Επίσης, στήθηκαν οδοφράγματα.

«Ζητάμε από τους πολίτες του Κουλιακάν να μην βγουν από τα σπίτια τους λόγω των αποκλεισμών σε διάφορα σημεία της πόλης», έγραψε στο Twitter ο δήμαρχος Χουάν δε Ντιός Γκάμες.

Βίντεο που αναρτήθηκαν σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν πυρά στο αεροδρόμιο του Κουλιακάν, το οποίο στη συνέχεια έκλεισε, εν μέσω ταραχών στην πόλη.

BREAKING: Passengers onboard an Aeromexico flight duck for cover after it was shot at in Culiacan, Mexico. At least one bullet hit the fuselage in the moments after El Chapo's son was captured. pic.twitter.com/HYPYDF58xX

Με το άκουσμα της είδησης μέλη του καρτέλ έχουν εξαγριωθεί, με τις σκηνές που έρχονται από την χώρα να θυμίζουν εμπόλεμη κατάσταση.

Just wanna remind y’all this isn’t Ukrane. This is Mexico. Next time you wanna say shit like “ well their immigrants aren’t going through war” no. We are. We just aren’t white. pic.twitter.com/pmtNOOQwPu