Η τρομακτική στιγμή που λιοντάρι επιτίθεται σε θηριοδαμαστή στη Ρωσία (vid)

Οι εργαζόμενοι στο τσίρκο χρησιμοποίησαν κανόνια νερού και κροτίδες για να απομακρύνουν τα μαινόμενα λιοντάρια.

Επίθεση από λιοντάρι δέχτηκε θηριοδαμαστής στη Ρωσία, ο οποίος, σώθηκε την τελευταία στιγμή. Το αιχμάλωτο αιλουροειδές όρμησε προς τον 42χρονο άνδρα, κατά τη διάρκεια παράστασης σε τσίρκο.

Το βίντεο από την επίθεση του ζώου στον θηριοδαμαστή έκανε τον γύρο του διαδικτύου, ενώ, τη ζωή του άνδρα έσωσε η άμεση παρέμβαση της γυναίκας του η οποία βρισκόταν στον χώρο της παράστασης και με γρήγορες κινήσεις απομάκρυνε το φυλακισμένο ζώο.

At Sochi circus, a lion attacked his trainer. Some quick thinking by the performer’s wife saved the day. pic.twitter.com/v9qtan4pvc