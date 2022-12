Έκρηξη σε εστιατόριο στην Τουρκία με επτά νεκρούς

Από την έκρηξη που έγινε σε εστιατόριο στην Τουρκία επτά άνθρωποι έχασαν τη ζωή του και πέντε ακόμη τραυματίστηκαν.

Επτά άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους έπειτα από έκρηξη που έγινε στο Αϊδίνιο της Τουρκίας, σύμφωνα με το τηλεοπτικό κανάλι TRT Haber, που επικαλείται τις τοπικές Αρχές.

«Ο κυβερνήτης του Αϊδινίου, Χουσεΐν Ακσόι δήλωσε ότι 7 άνθρωποι σκοτώθηκαν, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία, ως αποτέλεσμα έκρηξης που σημειώθηκε σε εστιατόριο στη συνοικία Ναζίλι», αναφέρει χαρακτηριστικά τουρκικό μέσο.

‼️🇹🇷💥 At least 7 people lost their lives in an explosion at a restaurant in Aydin, #Turkiye, Ankara Masası newspaper reports.



The causes of the explosion are currently being established #Turkey pic.twitter.com/eEALRifGay