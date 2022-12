Ρωσικό «προπαγανδιστικό» μέσο ενημέρωσης εύχεται στην Ευρώπη: «Καλά Αντι-Ρωσικά Χριστούγεννα» (vid)

Το βίντεο επικεντρώνεται σε μια οικογένεια που γιορτάζει τα Χριστούγεννα, με κεντρικό μήνυμα πως οι Ευρωπαίοι σε λίγο καιρό θα αναγκαστούν να φάνε τα κατοικίδια τους.

Τα Ρωσικά κρατικά μέσα ενημέρωσης δημοσίευσαν βίντεο με το οποίο προειδοποιούν τους «παγωμένους» Ευρωπαίους, ότι θα περιοριστούν στο να τρώνε τα κατοικίδιά τους τον επόμενο χρόνο, αν συνεχίσουν να υποστηρίζουν την Ουκρανία.

Σε ένα περίεργο βιντεοσκοπημένο μήνυμα εμφανίζεται μια οικογένεια που γιορτάζει τα Χριστούγεννα. Ένα χάμστερ που αγοράστηκε ως δώρο χρησιμοποιείται για να δώσει ενέργεια στα εορταστικά φώτα. Το μήνυμα τελειώνει με: «Καλά αντιρωσικά Χριστούγεννα».

Η «αντιευρωπαϊκή» χριστουγεννιάτικη διαφήμιση που μεταδόθηκε από το RT και μέσα σε λίγα μόλις λεπτά διοχετεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με πλήθος κόσμου να σχολιάζει την συγκεκριμένη κίνηση του ρωσικού μέσου.

Η διαφήμιση ξεκινάει από τα Χριστούγεννα του 2021 και καταλήγει στα Χριστούγεννα του 2023, με το παραδοσιακό τραγούδι «Άγια Νύχτα» να ακούγεται στο προσκήνιο. Με το πέρας του χρόνου φαίνεται πως τα πράγματα χειροτερεύουν και οι γιορτές δεν θα είναι ξανά οι ίδιες. Η διαφήμιση τελειώνει με ένα αρκετά αποκρουστικό θέαμα, με την οικογένεια να αναγκάζεται να φάει το κατοικίδιο, ώστε να επιβιώσει.

Ένα από τα επίμαχα σχόλια του διαδικτύου ακολουθεί παρακάτω:

«Το RT είναι ένα από τα μεγαλύτερα τηλεοπτικά δίκτυα της Ευρώπης». Ο Igor Sushko, πρώην οδηγός αγώνων αυτοκινήτου που γεννήθηκε στην Ουκρανία, έγραψε στο Twitter: «Προπαγανδιστικές διαφημίσεις που βγαίνουν σε ρωσικά κανάλια και έπειτα είναι διαθέσιμα στο διαδίκτυο στην Ευρώπη για να καλλιεργήσουν φόβο στους Ευρωπαίους μέσω της ενεργειακής τρομοκρατίας».

Propaganda ads coming out on Russian channels available online in Europe to instill fear in Europeans through energy terrorism. The message: In a year, Europeans will have to resort to eating their own pets unless they appease Putin now. pic.twitter.com/NAbuOZd3dD