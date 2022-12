Τα Mcdonald's στις ΗΠΑ θα δώσουν σε τρεις τυχερούς τη «χρυσή κάρτα» για δωρεάν γεύματα για 50 χρόνια (vid)

Η κάρτα McGold ήταν κάποτε προνόμιο για διασημότητες όπως οι Warren Buffett και Bill Gates

Ο αμερικανικός κολοσσός McDonald's ανακοίνωσε έναν διαγωνισμό με έπαθλο μία χρυσή κάρτα, που θα εξασφαλίσει στον κάτοχό του δωρεάν γεύματα για 50 ολόκληρα χρόνια.

Ο νικητής του διαγωνισμού «SZN of Sharing» θα λάβει την κάρτα McGold Card, η οποία του δίνει το δικαίωμα για δύο δωρεάν γεύματα McDonald's καθε εβδομάδα εβδομάδα για 50 χρόνια.

Αν τα McDonald's λειτουργούν ακόμα μετά από 50 χρόνια, ο νικητής θα έχει καταναλώσει 5.200 γεύματα. Η κάρτα McGold ήταν κάποτε προνόμιο για διασημότητες όπως οι Warren Buffett και Bill Gates.

Actor Rob Lowe, Microsoft cofounder Bill Gates and billionaire investor Warren Buffet have their hands on McDonald's exclusive Gold Card. pic.twitter.com/zuYJ686LWu